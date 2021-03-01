PS5、Switch遊戲機網購詐騙多！竹科男也上當　警：面交最安全

▲刑事局預防科針對臉書購物詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來網路瘋搶PS5和 Switch等知名日系遊戲機、臉書社團低價私下交易詐騙多，刑事局發現近來不少人透過臉書社團私下交易，匯款後卻發現遭對方封鎖，警方指出這類透過網路社交平台的假交易詐騙已行之有年，呼籲民眾改採面交方式避免受騙！





▲刑事局預防科針對臉書購物詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

新竹一名李姓工程師，今年2月在臉書社團「Switch主機遊戲周邊 買賣交易區」看到網友販售Switch遊戲機及遊戲片，他認為對方開價錢便宜遂加對方LINE私訊購買事宜。

李姓工程師前後向該網友下訂購買3次，先後陸續訂購Switch遊戲機、遊戲片39片，但對方收到款項後就神隱消失並封鎖李男，李姓被害人才驚覺遇上詐騙，前後計遭詐騙2萬6700元。

另名林姓業務去年11月中在網路商場看到PS5遊戲機出售，也同樣透過私下加賴交易，對方聲稱有特權管道可優先取得遊戲機，但要先匯6千元訂金才能優先訂貨，結果林姓買家苦等到今年2月也未收到商品，才驚覺遭詐騙。

刑事警察局再次呼籲，民眾網路購物時、請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及實體店面，各大知名購物網站有提供交易保障，且切勿貪圖折扣而私下交易進而產生詐騙風險、民眾如有任何詐騙相關的問題，歡迎利用165反詐騙諮詢專線查證。

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