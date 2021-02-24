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全台23件槍擊案「縣市排名出爐」　警籲仿效日本制定《暴對法》

▲▼警政署長陳家欽說明台南黑幫仇殺案。（圖／記者吳世龍攝）

▲警政署長陳家欽說明台南黑幫仇殺案。（圖／記者吳世龍攝）

記者張君豪／台北報導

台南市安平區16日發生王姓男子在停車場遭黑幫輾殺慘案，不料事隔8天，23日晚間在驚傳陳姓角頭遭小弟開槍狙殺，讓警政署長陳家欽震怒，24日偕刑事局長黃嘉祿共赴台南市聽取專案報告，要求刑事局與全國警察機關通力合作，協助台南市警局全力破案。為此，台南市警局長方仰寧也帶領全市警分局長宣示，全面向黑幫宣戰。

不過，行政院蘇貞昌去年7月在鏡頭前說出重話「治安究責由縣市局長來扛！」無疑成為所有縣市治安首長的緊箍咒，讓現在各縣市只要發生槍擊案，民眾就不禁聯想「警局長是否需要下台？」

▲刑事局統計2021年度全台各縣市開槍案件數。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全台各縣市2021年至今開槍案件數。（圖／記者張君豪翻攝）

根據刑事局統計，2020年全台共發生146件槍擊案件，其中直轄市六都以台南市發生23件為最多、新北市17件次之、緊接下來是高雄市16件、台中市13件、台北市10件、及桃園市9件槍擊案。

2021年1月至今，全台發生23件槍擊案件，其中六都以新北市、台中市、台南市均發生3起槍擊案最多，高雄市、屏東縣發生2件次之，桃園市發生1件。但警界指出，槍擊案發生率還關係到人口比例以及城鄉經濟發展規模等變數，若只從「案件數」作為治安評估標準，顯然有失客觀。

過去警界高層教導基層，面對黑幫、聚眾暴力犯罪，警察到場處理就是要「拗蠻（橫行霸道）」，但放眼世界民主國家，面對黑幫組織犯罪最「抝蠻」的首推日本警方的《暴力團對策法》；日本1992年驚覺國內黑幫勢力龐大，仇殺開槍等社會事件不斷，便修訂《暴力團對策法》採用共謀共犯連坐罰法，只要幫派成員犯罪，法律會追究到幫派幹部、領導人，並採用民法「轉承責任」連坐幫派高層。

日本《暴力團對策法》制定黑幫包圍網，檢警認定「只要和黑幫往來者，會被認定是犯罪者」日本商界、娛樂界有不少人僅被查出和黑幫成員應酬喝酒就被迫退休、退出演藝圈。黑幫成員遭警方註記後，一輩子無法在銀行開戶、租房買車，連隱瞞黑幫身分進行上述行為，遭查獲都會被認定是「詐欺犯罪」。

原先山口組、住吉會在1980年代相當鼎盛，但自日本從立法層面採取「全面包圍」、以國家機器霸凌黑幫的霸氣措施後，黑幫數量、成員數一路下滑，整體銳減75%。歸根結柢，日本從源頭修法禁止，傾全國之力圍堵黑幫，讓全民感受到「混黑幫絕對死路一條」。反觀台灣官警目前僅僅只是「定期向黑幫宣戰」、制定掃黑專案。

或許，能否從源頭修法、嚴格管制黑幫成員，才是扭轉治安的關鍵。

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