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社會 社會焦點 保障人權

花蓮高檔民宿驚見特警攻堅！詐團首腦瞎掰「我是工程師」20人全押了

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第二隊日前接獲檢舉情資，有詐騙集團把機房隱藏在花蓮縣知名民宿內，以打工兼度假名義招攬CALL客話務手撥打轉接電話，偽造假公安、檢察廳官員詐騙大陸民眾，刑事局與新北市刑大偵一、偵三隊、花蓮警刑大科偵隊共組專案小組，發現該集團隱身花蓮市頂級獨棟別墅民宿，出動除暴特勤隊破壞別墅落地窗攻堅，逮捕林姓主嫌（26歲）等20名涉案犯嫌。

▲刑事局偵四大隊破獲林男承租頂級民宿開設詐騙機房，警方出動除暴特勤隊攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲林男承租頂級民宿開設詐騙機房，警方出動除暴特勤隊攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲林男承租頂級民宿開設詐騙機房，警方出動除暴特勤隊攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲林男承租頂級民宿開設詐騙機房，警方出動除暴特勤隊攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

警方監控林男詐騙機房成員，多利用耶誕節偽冒旅客出遊，並在花蓮火車站集結後，承攬白牌車司機載到該頂級民宿集中管理，林男並以兩周18萬元價格包下整棟別墅，心思十分鎮密，入住後還在周遭裝設監視器規避警方查緝。

警方專案小組報請花蓮地檢署檢察官指揮，日前專案小組行動收網，行動前發現該民宿門戶獨立且周遭有裝設監視器，唯恐詐騙集團在攻堅過程滅證，刑事局出動除暴特勤隊員直接破壞別墅一樓落地窗入內，當場逮捕林姓主嫌及集團成員共20人。

▲刑事局偵四大隊破獲林男承租頂級民宿開設詐騙機房，警方出動除暴特勤隊攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲林男承租頂級民宿開設詐騙機房，警方出動除暴特勤隊攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查扣手機53支、筆電2台、網路分享器等相關設備8組、SIM卡73張、網卡1批、教戰手冊1批、隨身碟3支、K盤1個。檢警初步清查發現，林男從去年5月到收網期間詐騙所得超過人民幣200萬元，折合新台幣約842萬元左右。

林男等人落網否認自己從事詐騙機房，辯稱自己是網路博弈遊戲工程師，但因他們瞎掰說謊、執迷不悟，檢察官認定毫無悔意且有串供滅證之虞，訊後聲押20人均獲准。

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