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館長槍擊案外案300萬錶被幹「警測謊未過？」　僅供參考…內鬼難揪

▲▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

▲館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、張君豪／台北報導

去年發生在新北市林口區網紅館長陳之漢遭槍擊案，新北警刑大去年12月在北市光復南路逮捕竹聯幫寶和會前任會長綽號「小寶」的邵伯傑，查扣屋內名貴手錶卻在發還時，丟失邵伯傑收藏一隻市價逾300萬元、AP全球限量陶瓷錶，雖然新北警方發現遺失後，第一時間就透過新北市警局鑑識中心對進入過光復南路邵柏傑女友住處、以及返回刑大基地後，放置名錶的偵五隊辦公室的12名警員進行測謊，第一階段全數通過。

▲▼寶和會退休會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲寶和會退休會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案，未料引發AP名錶丟失案外案。（圖／記者陳豐德翻攝）

但後來案件經媒體曝光，新北地檢署檢察官決定主動分案調查，檢察官並不採信新北警局鑑識中心測謊股的報告，指示改讓刑事局鑑識中心進行第二波測謊，原本新北警自清調查測謊的範圍，僅侷限在當天進入過邵柏傑女友住處（搜扣名錶處）以及名錶返回心北市刑警大隊偵五隊辦公室存放後，曾進出該辦公室的新北市刑大專案小組共12名成員。

但檢察官要求擴大測謊範圍，近期發動第二波測謊對象，包含第一時間支援「攻堅破門」的保一總隊維安特勤隊特警，入屋內執行搜索包含刑事局偵一大隊、新北市刑警大隊偵五隊、偵六隊幹員、還有在屋外樓下戒備封鎖現場的新北市保安大隊霹靂小組成員，無論之前有無接受過測謊，全部均需重接受測謊調查

24日據傳寶和會幫眾接受媒體訪問指控「警方搜索票清單並無須查扣精品名錶」怒罵警方就像強盜抄家，對此新北市警刑大幹員受訪表示，「搜索查扣物品均製作編號造冊呈給地檢署檢察官，並依法使用證物袋封存，後來發還係因檢警調查寶和會幫眾犯罪所得無法連接到該批名錶上，並非警方任意查扣」警方痛斥黑幫透過媒體放話，干擾辦案意圖明顯。

外傳有2名專案小組成員測謊並未通過，對此刑事局知情人士透露，不論是刑事局鑑識中心或者新北市警鑑識中心的測謊人員多是經過美國喬治亞州亞特蘭大測謊學校、或者美國加州聖地牙哥貝克斯特謊學校畢業取的專業認證，熟稔測謊程序的警官指出，根據目前台灣法律規定和司法實務，客觀來說測謊僅能做為「縮小刪減偵查範圍的有效手段」。

知情人士透露，儘管在檢察官分案重測後，有部分警員呈現測謊未通過現象，但「測謊結果」在司法調查上的證據能力也僅能當辦案參考，在未有其他包含尋獲贓物、不明金流、或者涉案影像等直接證據鞏固案情下，「測謊未過者」並不能代表就是犯罪者；另外測謊未過包含心跳血壓異常現象，通常還關係到受測者是否有慢性疾病、精神疾病、智商問題以及前置作業、題庫設計是否允當等諸多問題，新北警及刑事局均強調請外界切勿臆測，均允諾會把名錶丟失案查個水落石出。

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