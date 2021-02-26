掉300萬錶毀士氣！高層要警官密會保和會長　基層諷：案子還能辦？

▲館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、張君豪／台北報導

新北林口區網紅館長陳之漢遭槍擊案，新北警刑大去年12月在北市光復南路逮捕竹聯幫寶和會前任會長綽號「小寶」的邵伯傑，查扣屋內名貴手錶卻在發還時，丟失邵伯傑收藏一隻市價逾300萬元、AP全球限量陶瓷錶，新北警鑑識中心曾進入過當時藏放名錶地點的偵五隊辦公室，讓12名警員進行測謊。

第一階段全數通過，但案件經新北地檢署檢察官分案後，目前透過刑事局鑑識中心進行第二波測謊，且受測對象除了新北刑大辦案人員外，還擴大到刑事局、維安特勤隊、新北保大霹靂小組成員，外傳目前已有警員「測謊未過」引發外界關注。

▲寶和會退休會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

但市價逾300萬的AP陶瓷錶遺失，等同賞了新北專案小組一巴掌，對追查館長槍擊案幕後真相雪上加霜，而當天收網帶回邵伯傑諸多疑點，事後已在北部警界引發廣泛討論。

疑點一在於，館長槍擊案專案小組行動當天，位於光復南路邵伯傑女友住處的搜索行動，是由新北市霹靂小組幹員擔任外圍封鎖，維安特勤隊破門攻堅，肅清屋內退出後，再由新北市刑大偵五隊長、刑事局偵一大隊第三隊長共同主持入屋搜索，這也是檢察官介入調查後，堅持包含入屋的維安特勤、刑事局成員都須接受測謊主因。

疑點二則是：邵伯傑交保後點交名錶發還，當事人發現高價限量錶遺失，新北警刑大竟未依規定通報市警局、新北某位高層私下授權另名2線3星警官，不避諱專案小組成員身分，數度外出密會伯傑要求降價和解，後來經過兩周密集見面討價還價、這才議定50萬元和解，新北市刑警大隊並以數名官警分拆比例方式支付50萬元。

知情者透露，新北市之前在蒐報竹聯幫寶和會，因丟錶案竟派專案小組中階警官跟小寶密會，警政署高層聞訊拍桌痛批「成何體統？本該依法辦理看法院判決賠多少我們再賠！有疏失依法賠償，怎會搞到跟黑幫老大密會討價還價？」

第三點，在新北市刑警大隊高層私相授受警官密會邵柏傑針對「名錶遺失」討價還價時，新北市刑大專案小組也逐漸喪失對竹聯幫寶和會後續蒐報的主動優勢，不少新北官警都發現名錶不見後，該幫成員定期找特定媒體放話，加上遺失名錶疏失在前，私下和解在後，怎能叫專案小組不氣餒。

名錶遺失案件最大關鍵在於，因測謊行動擴大，維安特勤、霹靂小組、刑事局均有諸多抱怨，近期不少專案小組成員頻放話新北警紀律鬆散，掉錶卻要全體專案小組背鍋埋單，連昔日「友軍」專案成員也不斷私下抱怨指責，如果名錶遺失案並非「巧合」卻已大傷整個專案小組的士氣；到底新北警有無想讓館長槍擊案水落石出，及槍擊案蒐報調查範圍，是否因名錶遺失案影響導致銳減，相信外界都在看。

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