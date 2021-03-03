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雲林中小學聯合運動會揭幕　「全中運規格」檢視賽事程序與防疫

▲選手宣誓代表為甫奪下2021高雄港都盃全國賽個人400公尺以全國第一名的斗六國中選手鄭豊融。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中小學聯合運動會開幕與防疫操兵演練，為110全中運做足準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣110年中小學聯合運動會連3天賽事於今(3)日在斗南田徑場揭幕，隨著110年度全國中等學校運動會，即將於4月17日起在雲林登場，國中小聯運先行檢視，無論是在規格、程序或是防疫演練，為全中運提供最好模擬與檢核機會。

大會一早在斗南順安宮，由鎮西國小神龍隊為引燃聖火帶來祥和與祈福，再由教育處處長邱孝文引燃母火後，在斗南鎮內傳遞後進入比賽會場。雲林縣長張麗善致詞提到，「凡事豫則立，有好的準備就會有好的結果。」此次中小聯運，是我們辦理全中運之前，一次檢視與改進的機會。

▲選手宣誓代表為甫奪下2021高雄港都盃全國賽個人400公尺以全國第一名的斗六國中選手鄭豊融。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲選手宣誓代表為甫奪下2021高雄港都盃全國賽個人400公尺全國第一名的斗六國中選手鄭豊融。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，此次中小學聯合運動會，共有1663名選手進行三天競賽，許多參加四月全中運的選手，也利用此次的比賽，進行賽前的調整，期許在全中運可以為縣爭光，讓自己在家鄉展現出最佳表現，榮耀自我，肯定自我。此次打破比賽紀錄的選手，縣府將會頒發破紀錄獎金，來表揚這些優秀的選手及教練們。

▲選手宣誓代表為甫奪下2021高雄港都盃全國賽個人400公尺以全國第一名的斗六國中選手鄭豊融。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲莿桐國中黃庭瑜、斗六國中柯濟宇兩選手，擔任聖火手點燃聖火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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