港翁打「科興疫苗」後身亡　預約接種系統「突然有名額了！」

▲香港已展開新冠疫苗接種。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名63歲男子上周接種陸產「科興新冠疫苗」，兩天後不治身亡，引起各界對疫苗安全性的討論。值得注意的是，原先都已額滿的「香港疫苗網上預約系統」今早開始陸續出現名額，顯示為「尚有名額」及「少量名額」的狀態。

根據港媒報導，香港8間提供科興疫苗的接種中心2日所有預約時段幾乎都額滿，但3日上午開始，卻陸續出現部分預約名額，顯示有部分原先預約接種的人取消了預約。

▼香港特首林鄭月娥率先接種科興疫苗，盼為民眾建立信心 。（圖／路透）



對於接種科興疫苗後死亡的案例，香港衛生署衛生防護中心總監林文健3日表示，目前仍未能確定死亡事故與疫苗有關，相反新冠病毒來勢洶洶，因此只要當疫苗接種仍是「效益高於風險」時，接種計劃會繼續推行。

林文健強調，不可以在無證據、無確立因果下隨便煞停接種，建議患有嚴重、不受控的慢性病患者等，不應接種疫苗。

林文健還提到，民眾若不確定自己是否適合接種疫苗，例如有過敏史、慢性病等，都可以先諮詢醫護意見。

北京科興中維生物技術公司也對此事進行回應，公司發言人表示，公司已獲知事件，並已與香港有關部門保持聯繫，對死者表達深切哀悼，會積極配合港府調查，期待調查結果早日出爐。