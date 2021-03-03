LIVE／首批牛津AZ疫苗上午抵台　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3日）下午2點將舉行例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。我國先前從COVAX平台取得的20萬劑牛津（AZ）疫苗，已於上午10時25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣，衛福部官員證實將啟動檢驗封緘作業。針對疫苗後續運送、施打等議題，預料記者會上也會進一步說明。

▲▼AZ疫苗首批來台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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我國獲得COVAX首批分配20萬劑AZ疫苗原定2月底確定供貨時程和劑量，至昨日下午為止都沒有接獲訊息，然而今早就傳出該批疫苗已經於上午10時25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣。陳時中上午面對媒體包圍詢問時不說細節，僅拋出一句「下午記者會再講」。

指揮中心目前為止未針對此事回應。不過衛福部數名官員證實疫苗抵台，將啟動檢驗封緘作業，目前疫苗貯存於桃園機場附近的倉庫。至於相關人力，平時檢驗封緘抽樣約派1-2個人，但由於是第一批進來，預計會派多一點人前往。

根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

▲▼AZ疫苗首批來台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新冠疫苗接種對象優先順序。（圖／翻攝自疾管署網頁） ※點圖放大