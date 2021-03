嬌生打出首支單劑疫苗！效度高達85%　86歲老婦認「注射後超無感」

▲▼新冠肺炎,疫苗,嬌生。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國一名86歲婦女施馬倫貝格爾(Barbara Schmalenberger)2日在俄亥俄州立大學接種新冠疫苗,成為首位接受嬌生公司新推出的單劑疫苗注射的第一人。她在接種後表示,注射疫苗並沒有讓她產生任何不適感,還呼籲人們要盡快接種疫苗。

綜合CNN和《紐約郵報》報導,施馬倫貝格爾告訴記者,她對於能接種嬌生疫苗感到十分興奮,而且接種疫苗也沒有出現不適感,「我一點感覺都沒有,一開始有一些暖暖的東西流過,但這種感覺很快就消失了,我現在甚至完全沒感覺我剛剛注射了疫苗」。

THE FIRST Johnson & Johnson vaccine has been administered in the United States. 86-year-old Barbara Schmalenberger was the first here at Ohio State University. “I wanted this shot,” she just told me. “I didn’t want to settle for anything else.” pic.twitter.com/kCNE9QyrkS