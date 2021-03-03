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嬌生打出首支單劑疫苗！效度高達85%　86歲老婦認「注射後超無感」

▲▼新冠肺炎,疫苗,嬌生。（圖／路透）

▲▼新冠肺炎,疫苗,嬌生。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名86歲婦女施馬倫貝格爾（Barbara Schmalenberger）2日在俄亥俄州立大學接種新冠疫苗，成為首位接受嬌生公司新推出的單劑疫苗注射的第一人。她在接種後表示，注射疫苗並沒有讓她產生任何不適感，還呼籲人們要盡快接種疫苗。

綜合CNN和《紐約郵報》報導，施馬倫貝格爾告訴記者，她對於能接種嬌生疫苗感到十分興奮，而且接種疫苗也沒有出現不適感，「我一點感覺都沒有，一開始有一些暖暖的東西流過，但這種感覺很快就消失了，我現在甚至完全沒感覺我剛剛注射了疫苗」。

施馬倫貝格爾也表示，自己一直在等待接種嬌生疫苗，因為「這是我小孩自嬰兒時期就一直在用的品牌，我非常信賴它，所以我耐心等待，甚至不想接受其他疫苗。我昨天給他們打電話時，他們無法給我確切答案，讓我知道什麼時候才能接種嬌生疫苗，我那時差點就哭了」。

這位86歲的老人也敦促大家務必要接種新冠疫苗。她指出，「疫苗可以為你提供防護力，所以為了你的健康，你一定要接種疫苗，同時也要接種你認為最好的疫苗。」

美國聯邦政府在2月26日批准緊急使用嬌生疫苗。這款疫苗不像其他疫苗一樣，需要施打2劑並在低溫下儲存。只要被放置於冷藏的溫度下，它就能保存數個月。嬌生表示，他們的疫苗在接種的28天後，預防中度至重度疾病方面的效度為66％，在預防重症疾病方面的效度則為85％。

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