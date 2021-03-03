北市新冠疫苗施打順序曝光　16家醫院列第一優先分4梯





▲AZ疫苗抵台，北市府依照中央規劃，讓醫護人員列為第一優先施打對象。（示意圖／路透社）

記者袁茵／台北報導

我國日前購入的牛津（AZ）疫苗於3日上午10時25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣，總共11.7萬劑。關於外界關注的施打順序，台北市副市長黃珊珊日前已表示，都會依照中央，也就是醫護人員優先；而北市衛生局也透露，醫護人員還會再規劃4個梯次，其中第1梯次共有16家醫院率先施打。

關於新冠肺炎疫苗的施打順序，台北市副市長黃珊珊早於2月22日就表示，內部都是依照中央規定，台北市會按照中央規定的去造冊，「我們不會自己去排。」有些醫護人員也不是在第一波接種疫苗的順位，中央要他們去問各大醫院有多少人是直接面對新冠肺炎可能風險者，畢竟有些醫護人員只是內科門診，這種不太會碰到新冠肺炎。





▲AZ疫苗介紹。（圖／指揮中心提供）

台北市衛生局疾病管制科長余燦華3日受訪時指出，這不是北市特別制定的規定，北市府是依照中央的規定，將醫護人員列在施打第一順位，其中又分為4個分類，第1個分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，且過去有收確診者的醫院」，第2分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，但過去沒有收確診者的醫院」，第3分類為「非屬前述醫院」，第4則是一般診所。

余燦華表示，這完全是依照中央的接種計劃來調查的，地方政府會完全依照中央接種計劃，以醫事相關人員為優先。目前北市總共有16家醫院為第1分類，包括：台大醫院、台大附設兒童醫院、聯合醫院、馬偕醫院、馬偕兒童醫院、長庚醫院、台安醫院、國泰醫院、萬芳醫院、新光醫院、台北榮總、振興醫院、三總民眾診療處、三總松山分院、西園醫院和台北醫學大學附設醫院。

余燦華說，另外還有3家屬於第2分類，分別為台大附設癌醫中心、康寧醫院與和信醫院，不過還有可能再做修正。

而台北市長柯文哲3日中午也表示，疫苗是遵照防疫中心指揮，他們都有排順序，他現在只能排在第二波「中央及地方政府防疫人員」順位，第一波還是要給醫院的防疫人員。

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