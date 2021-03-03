民團指上海復星未申請上市　質疑喪失BNT疫苗在台代理權

▲輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

經濟民主連合3日指出，根據上海復星醫藥集團在去年3月、12月與德國BNT所簽合約顯示，質疑上海復星已喪失在台代理權及履約能力，後續也該注意中國是否施壓德國廠商，延後台灣取得BNT疫苗的時間。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前接受電台專訪時透露，台灣去年原訂和德國BNT總公司洽購500萬劑武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，但簽約前夕卻受「外力」阻撓。

對此，經濟民主連合3日上午於立法院召開「上海復星，已喪失在台代理權及履約能力」記者會，與會者包括台灣公民陣線組織部主任許冠澤、台灣公民陣線秘書長江旻諺、經濟民主連合智庫召集人賴中強等人。

許冠澤表示，為多元取得國人所需疫苗，衛福部直接向BNT洽購，但上周卻有國民黨立委質問陳時中，為何繞過大中華區代理商復星醫藥，國人就此部分也有所疑問。

許冠澤指出，根據上海復星醫藥集團去年3月在上海證券交易所網站公布的一份公告，內文提到BNT授權復星醫藥在「區域內」獨家開發等內容，而這個區域內包含中國大陸、香港、澳門、台灣，此為主張復星醫藥擁有BNT疫苗在台灣代理權的論據。

許冠澤再指，去年12月復星醫藥公告的「附屬公司訂立許可協議的進展公告」中，提及有關新冠疫苗產品於中國大陸、香港及澳門的銷售提成條款修訂內容，這時卻完全沒有提到台灣，可見上海復星醫藥恐因為這次的修約，喪失在台代理權。

江旻諺表示，新藥的上市必須取當地衛生主管機關的許可，但上海復星醫藥與德國原廠簽約後，積極申請BNT疫苗在香港、澳門的緊急許可，也申請在中國進行臨床試驗，但該公司在台灣部分卻未見作為。

江旻諺指出，中國長期在國際場合矮化台灣主權國家的地位，當疫苗國際採購成為全球疫後經濟復甦的關鍵議程下，引來中國國台辦公開操弄資訊，及上海復星醫藥從中干預，未來須注意上海復星醫藥是否會因為在台無法履行契約，反而透過其他手段進行干預。

賴中強則說，復星醫藥在中、港、澳履行BNT疫苗許可協議的情形，香港、澳門已取得緊急許可，將開始施打，中國則在臨床試驗階段。

賴中強強調，現在要注意的是，中國將採購1億劑，這和台灣的採購數量相差甚鉅，中國是否會壓迫德國廠商，不准賣給台灣，或是要中國核准上市後，才准BNT賣給台灣，經濟民主連合後續會密切關注。

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