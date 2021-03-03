打疫苗突昏迷！急送院仍難敵死神　他接種前「一切正常」死因未明

▲印度一名男子在接種第二劑新冠疫苗後死亡。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

印度中部城市馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名45歲男子2日在接種第2劑新冠疫苗的20分鐘後死亡。當地官員指出，他們目前尚未釐清基達特的確切死因為何，但專家們已著手對這起案件進行研究，並將在調查後提交一份報告。

綜合新德里電視台和《印度斯坦時報》報導，這位名叫的男子基達特（Sukhdev Kirdat）是一名私人醫生的司機，他在疫苗接種中心接受疫苗注射20分鐘後，立刻陷入昏迷，並被緊急送往附近醫院搶救，可惜最後仍回天乏術，被宣布死亡。

▲男子昏迷後被緊急送院搶救，可惜最後仍回天乏術。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫生卡拉特（KR Kharat）指出，死者在1月28日施打第一劑新冠疫苗後並未出現異樣，於是他在2月2日來到該中心，接受第2劑疫苗的注射；在接種疫苗前，他的身體狀況看起來一切正常，但在注射疫苗的20分鐘後，他突然就陷入了昏迷狀態。

當地官員表示，他們目前尚未釐清基達特的確切死因為何，或許要等到驗屍報告出爐後才能知曉。專家們已著手對這起案件進行研究，並將檢閱他過去的所有醫療記錄和健康狀況後，提交一份報告。

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