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埃及聖䴉、綠鬣蜥移除成效曝　林務局駁不人道控訴：有跟專家討論

▲▼ 埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會今（3日）怒指林務局96~102年編列預算執行「外來種野生動物的調查評估與移除」共41項計畫，花費至少4,135.43萬元，耗費龐大社會成本，實際移除效果卻很有限，是場兒戲，且移除政策不人道。林務局表示，動社公布的訊息是一般民眾自行補抓的，政府委託團隊都會說明適合的方式。

動社提到，外來種動物移除政策缺乏人道捕捉、安樂死等規範，導致移除手段、工具五花八門，無法確保移除過程動物經歷最少痛苦，坊間捕捉綠鬣蜥方法有彈弓、釣竿等，捕捉後常見利用膠帶綑綁綠鬣蜥嘴部、四肢，綑綁持續時間無從得知。而移除埃及聖䴉方式包含破壞鳥蛋、捕捉幼鳥、用陷阱或架網捕抓成鳥，捕捉後的處死方式有用二氧化碳使動物窒息而死，或於今年開始請獵人使用空氣槍與十字弓處死，但上述方式及工具是否得當？是否對動物造成極大的緊迫與痛苦，甚至無法有效致死，都無從確認。

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▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲動社表示，移除手段、工具五花八門，無法確保移除過程動物經歷最少痛苦。（圖／林務局提供）

林務局保育組長羅尤娟向《ETtoday新聞雲》說明移除成效，以最近幾年入侵的野生動物來看，尤其是埃及聖䴉，這兩年移除效果都滿好，從去年到現在，移除1.3萬隻，通常3、4月都會看到聚集築巢繁殖，但現在看不太到，而綠鬣蜥102年到現在則移除3萬隻。

對於不人道的移除，羅尤娟說，動社提到的大部分是一般民眾去移除，若是政府委託團隊志工，移除前部門都會針對這種動物去說明比較適合的移除方式，也有跟專家學者討論哪種適合，再透過訓練讓志工去了解。羅尤娟強調，當然也不希望民眾在補抓時有不人道或戲弄。

▲「埃及聖䴉」繁殖力超驚人 新北移除50鳥蛋消滅754成鳥。（圖／新北市農業局提供）

▲▼林務局指出，埃及聖䴉從去年到現在已移除1.3萬隻。（圖／新北市農業局提供）

▲「埃及聖䴉」繁殖力超驚人 新北移除50鳥蛋消滅754成鳥。（圖／新北市農業局提供）

動社副執行長陳玉敏認為，飼養外來動物攸關野生動物保育、動物福利、人畜共通疾病防疫、維護生物多樣性等面向，不論為了食用、教育、研究或寵物目的而輸入動物，一旦進入台灣就應該確實管理，包含繁殖、買賣、飼養各階段，以降低全民將付出的社會成本，農委會應評估各類動物之輸入、繁殖、買賣、飼養、逸出後捕捉收容等之管理成本等。

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