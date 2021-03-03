強化港區空污防制！港務公司砸4000萬設「空氣品質自動監測站」

▲港務公司強化港口空汙防治作業。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

臺灣港務公司自107年起訂定「國際商港空氣污染防制方案」，推動「船舶減速」、「船舶使用低硫燃油」、「擴大岸電設施使用」、「港區作業機具(械)減污作為」及「港區逸散性貨類裝卸作業防制」等五大項具體防制措施，今年將再投入4000萬元，針對港區重點區域設置空氣品質自動監測站，強化港區空氣污染防制作業。

港務公司表示，去(109)年度整體減碳量高達107,456公噸，相當於275座大安森林公園碳吸附量，另細懸浮微粒(PM2.5)減量462.5公噸，二氧化硫(SO2)減量7,948.3公噸，減量成果顯著。

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港務公司表示，「推動船舶減速」方面，去(109)年更加強宣導國際商港區域範圍內(3或5浬內)及港區範圍外至20浬內的進、出港船舶配合減速至12節以下。

▲去年港口空汙改善成效良好。（圖／記者李宜秦攝）

「船舶使用低硫燃油」方面，配合交通部航港局管制各國際商港之國際航線船舶使用含硫量低於0.5%的燃油，更使SO2排放量大幅下降；「擴大岸電設施使用」方面，港務公司自有港勤船舶備勤時已100%使用低壓岸電，並為持續宣導航商使用高壓岸電，109年8月起與行政院環境保護署共同推動補助計畫，提升航商將具岸電設備船舶靠泊具岸電設施碼頭使用岸電意願。

「港區逸散性貨類裝卸作業防制」方面，積極要求裝卸業者依環保法規作好各項防制措施，並輔導業者設置更環保、更有效防制空氣污染之裝卸機具，目前港務公司已輔導業者完成10部環保式船艙卸貨輸送機，採用全密閉裝卸方式取代傳統抓斗作業，109年度則與地方政府定期/不定期辦理共98次聯合稽查工作，以核實業者裝卸過程之防制作業。

港務公司指出，今年將再投入4,000萬元針對港區重點區域設置空氣品質自動監測站及相關設施，並結合物流網技術，即時監控、掌握港區空氣品質現況，強化港區空氣污染防制作業，全面提升港區空氣品質。