101不見了！雙北桃園瞬間霧茫茫一片　空氣爆髒9測站亮紅燈

▲空氣品質差到101消失了。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（25日）指出，西半部風速弱且有霧，混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積，根據空氣品質監測網顯示，截至目前北部最嚴重，有9個測站都亮起對全民身體有害的紅色警示，連台北101和新光三越也都被霧霾掩蓋過去。

環保署說明，主要是今天環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，桃竹苗沿海地區受背風渦旋影響，汙染物濃度易上升，北部、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度一樣易上升，導致北部、竹苗、中部空品區都是「紅色警示」等級，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南局部地區可能達紅色警示等級，其他地區則為良好或普通等級。

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▲▼台北市霧霾嚴重。（圖／記者屠惠剛攝）



亮起紅燈的目前有台北市大同、萬華，和新北市淡水、林口、菜寮、三重、永和及樹林，還有桃園，共9站。環保署指出，這波空汙要等到後天27日東北季風增強，北部地區有下雨，才會逐漸好轉。

▲新北永和空品測站亮紅燈（上）。淡水河往市區看去霧茫茫一片（下）。（圖／翻攝空氣品質監測網、記者呂佳賢攝）



氣象局長鄭明典說，低海拔雲海湧入，地面伴隨著高懸浮微粒空氣，影響台北盆地內的空氣品質，且混合層厚度有限，空氣汙染濃度不易消散。環保署提醒，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。