汙染物北吹「北部26日紅爆」！空氣品質越晚越差　101霧霾中消失

記者趙蔡州／綜合報導

不少台北市居民25日發現，天空霧茫茫一片空氣品質糟糕，AQI指標甚至達到「紅色等級」，對所有族群均有不健康影響。環保署預測，由於逆時鐘的渦流將空汙往北吹，因此北部地區的空氣品質「越晚越差」，並會一直持續到26日下午過後，才會逐漸改善。

環保署25日表示，由於環境風場轉為偏東風，西半部地區處於背風側，風速較弱，因此水平、垂直擴散條件差，使空汙物質容易累積，加上桃竹苗沿海地區受背風渦旋影響，風向呈現逆時鐘往北吹的情況，導致原本累積在中部及南部地區的空汙物質往北擴散，影響北部地區空氣品質。

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▲空氣品質差到101消失！環保署。（圖／記者屠惠剛攝；氣象局）

氣象局局長鄭明典25日中午也在臉書貼上一張照片，內容是觀音山硬漢嶺看到的雲海，「雲頂很低，這波低海拔雲海，伴隨著高濃度懸浮微粒空氣，很快會影響臺北盆地內的空氣品質」、「畫面中穩定平緩的雲頂，表示混合層厚度有限，也就是空氣汙染濃度不易消散的原因。」

根據中央社報導，環保署25晚間指出，今日西半部位於背風側、空氣汙染物不易擴散，預估雙北地區的空氣品質「越晚越差」，今日夜間及明日（26日）上午水平、垂直擴散條件仍差，直到明日（26日）下午過後東北季風增強且北部地區開始降雨，空氣品質才會逐漸好轉。