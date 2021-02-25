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空汙擴散！北市4測站亮紅燈　「中山、大同、萬華、古亭」入列

記者袁茵／台北報導

不少台北市民25日發現，空氣品質糟糕，霧茫茫一片。台北市環保局表示，台北市25日空氣品質預測AQI指標，有機會大於150以上，屬於對所有族群不健康的「紅色等級」，呼籲民眾盡量減少外出，留意空氣品質隨時狀況。

▲▼台北市霧霾嚴重 空氣品質差 101消失了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市25日空氣品質差，已有好幾個測站亮紅燈。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

台北市政府環保局表示，25日受風場偏東至東南風影響，西半部形成背風渦旋，風速微弱不利於空氣擴散條件，使北市空品預測AQI指標有機會大於150以上，也就是對所有族群不健康的紅色等級，而指標污染物則為細懸浮微粒PM2.5。

環保局指出，截至25日下午5時，台北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站為「紅色等級」對所有群族群不健康，松山站、士林站為「橘色等級」對敏感群族群不健康。

▲▼台北市霧霾嚴重 空氣品質差 101消失了。（圖／記者屠惠剛攝）

環保局提醒民眾，注意空氣品質隨時狀況，屆時應儘量減少外出；另外敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

另外，環保局也強調，將會持續密切注意擴散不良對空氣品質影響，並提前執行防制措施及管制作為，例如通知教育局、公運處、捷運公司、社會局和衛生局等單位進行應變，加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施等，延緩或減輕污染物擴散不良造成空氣品質不良現象，降低對民眾可能造成的健康影響。

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▼截至25日下午5時，北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站亮紅燈。（圖／翻攝自空氣品質監測網）

▲▼截至25日下午5時，北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站亮紅燈。（圖／翻攝自空氣品質監測網）

▲▼截至25日下午5時，北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站亮紅燈。（圖／翻攝自空氣品質監測網）

▲▼截至25日下午5時，北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站亮紅燈。（圖／翻攝自空氣品質監測網）

▲▼截至25日下午5時，北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站亮紅燈。（圖／翻攝自空氣品質監測網）

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