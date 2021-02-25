空汙擴散！北市4測站亮紅燈　「中山、大同、萬華、古亭」入列

記者袁茵／台北報導

不少台北市民25日發現，空氣品質糟糕，霧茫茫一片。台北市環保局表示，台北市25日空氣品質預測AQI指標，有機會大於150以上，屬於對所有族群不健康的「紅色等級」，呼籲民眾盡量減少外出，留意空氣品質隨時狀況。





▲台北市25日空氣品質差，已有好幾個測站亮紅燈。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

台北市政府環保局表示，25日受風場偏東至東南風影響，西半部形成背風渦旋，風速微弱不利於空氣擴散條件，使北市空品預測AQI指標有機會大於150以上，也就是對所有族群不健康的紅色等級，而指標污染物則為細懸浮微粒PM2.5。

環保局指出，截至25日下午5時，台北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站為「紅色等級」對所有群族群不健康，松山站、士林站為「橘色等級」對敏感群族群不健康。

環保局提醒民眾，注意空氣品質隨時狀況，屆時應儘量減少外出；另外敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

另外，環保局也強調，將會持續密切注意擴散不良對空氣品質影響，並提前執行防制措施及管制作為，例如通知教育局、公運處、捷運公司、社會局和衛生局等單位進行應變，加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施等，延緩或減輕污染物擴散不良造成空氣品質不良現象，降低對民眾可能造成的健康影響。

其他人也看了這些...

►蔡英文：228事件不再是禁忌 原住民族觀點不會再被忽略

►探視228受難者歌仔戲教父 朱立倫：仇恨對立不能再回來

►江啟臣挺馬英九：緬懷二二八不該排他性 拒絕政治消費傷痕

更多熱門新聞...

►馬英九受邀二二八追思活動惹議 府：賴清德確定無法出席

►馬英九獲邀出席二二八惹議 柯文哲喊話：和平對話才是和解的開始

►林穎孟批一日北高宣傳費「比228紀念會高6倍」 柯文哲：這智商有問題



►振興一下我們的美麗

▼截至25日下午5時，北市測站中山站、大同站、萬華站、古亭站亮紅燈。（圖／翻攝自空氣品質監測網）