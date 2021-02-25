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鄭明典曝低海拔雲海美照真相！懸浮微粒襲台「空汙濃度不易消散」

▲▼鄭明典發文表示，低海拔雲海，地面伴隨著高懸浮微粒空氣，很快會影響台北盆地內的空氣品質。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典表示，低海拔雲海，地面伴隨著高懸浮微粒空氣，很快會影響台北盆地內的空氣品質。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者許展溢／台北報導

環保署今（25日）指出，西半部風速弱且有霧，混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積，截至目前中部以北全部亮起對全民有害的紅色警示。氣象局局長鄭明典也在臉書貼出一張照片提到，低海拔雲海湧入，地面伴隨著高懸浮微粒空氣，很快會影響台北盆地內的空氣品質。

鄭明典表示，照片是觀音山硬漢嶺看到的雲海，雲頂很低，這波低海拔雲海，畫面可以看到穩定平緩的雲頂，表示混合層厚度有限，也就是空氣汙染濃度不易消散的原因。雖然照片上看起來很美，但它帶有滿滿危險。

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▲▼中山空品測站。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▲▼中山空品測站明顯可看出天空一片灰（上）。三日空品區預報（下）。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▲▼三日空品區預報。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

環保署說明，主要是今天環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，桃竹苗沿海地區受背風渦旋影響，汙染物濃度易上升，北部、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度一樣易上升，導致北部、竹苗、中部空品區都是「紅色警示」等級，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南局部地區可能達紅色警示等級，其他地區則為良好或普通等級。

▲▼鄭明典發文表示，低海拔雲海，地面伴隨著高懸浮微粒空氣，很快會影響台北盆地內的空氣品質。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說，混合層厚度有限，空氣汙染濃度不易消散。（圖／翻攝鄭明典臉書）

環保署指出，明天環境風速仍偏弱，清晨及夜間水平和垂直擴散條件差，易累積汙染物，午後風速稍增強且垂直擴散條件好轉，將有利汙染物擴散，北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，要持續到後天27日東北季風增強且北部地區有雨，空氣品質才會逐漸好轉。

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