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社會 社會焦點 保障人權

「倒垃圾重罰」被塑膠...亂燒廢棄物紐澤西護欄封路　網：下地獄

記者高堂堯／南投報導

南投竹山鎮砂石車便道旁空地，昨晚傳出火警，消防隊前往灌救時，發現該處被惡意傾倒建築廢料，周邊通道竟被寫有「亂丟垃圾最高罰500萬」標語的紐澤西護欄阻擋，消防隊差點無法挺進，直到凌晨才將火勢撲滅；嫌犯無視法規行徑囂張，網友痛批：「希望他們得癌症，通通下地獄！」

▲竹山砂石車便道昨傳違法焚燒事業廢棄物，嫌犯竟用紐澤西護欄擋住棄置點去路。（圖／民眾提供）

▲嫌犯無視紐澤西護欄上環保標語，還拖來阻擋通往焚燒點的去路。（圖／民眾提供）

南投消防局昨晚10時許獲報，名間鄉通往竹山鎮的濁水溪畔砂石車便道、近消防訓練中心處的河灘地有露天燃燒案，由於起火點距國道三號高架道路不遠，用路人遠遠就能看到火光和黑煙直衝天際，臭味四溢。

▲竹山昨暗夜傳違法傾倒焚燒建築廢料。（圖／民眾提供）

▲竹山昨暗夜傳違法傾倒焚燒建築廢料。（圖／民眾提供）

竹山等多個消防分隊隨即趕往救火，未料發現周邊小路竟被多個紐澤西護欄阻擋，第一時間僅有小型水箱車能通過，其餘消防車輛只能遠遠地射水灌救，耗費超過三小時，在凌晨1點12分才收隊；消防隊指出，該處燃燒的都是建築廢棄物，明顯是違法傾倒還惡意封路。

▲竹山昨暗夜傳違法傾倒焚燒建築廢料。（圖／民眾提供）

▲竹山昨暗夜傳違法傾倒焚燒建築廢料。（圖／民眾提供）

因中南部近期旱象和空汙問題嚴重，濁水溪河灘地卻火警頻傳，該案在地方社群上披露後引發群情激憤，網友砲轟：「太可惡了！還用紐澤西護欄擋住，那些人希望他們得癌症，通通下地獄」、「都已經拉起缺水警報了還一直燒，一直燒是怎樣？是要把竹山燒得精光才肯罷休嗎？」也有人諷刺說：「竹山就是好地方！廢棄物隨便倒隨便燒又不會被抓到！」

▲消防水車遭阻擋，只能遠遠地射水。（圖／民眾提供）

▲消防水車遭阻擋，只能遠遠地射水。（圖／民眾提供）

南投縣環保局副局長林隆儒表示，非法棄置行為依《廢清法》可處6至30萬元罰鍰，還可能揹1至5年刑責，若還任意燃燒，依《空汙法》個人可處1200至10萬元、公司團體更可處10萬至500萬元罰鍰。
 

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