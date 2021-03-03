好想談戀愛！搶救單身狗攻略大公開　靠「4步驟」從單身畢業

▲受不了別人放閃，想脫離單身嗎？可以照著「脫單4步驟」幫自己製造桃花。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

「好想談戀愛阿」這是不少單身狗的心聲，究竟要怎麼樣才能順利脫單？有不少人認為只要「有錢」就一定能夠脫單，但《一出手脫單又脫魯》一書提到，當多數女性擁有穩定工作、收入後，「經濟狀況」已經不是脫單的唯一解答，比起經濟狀況，「生活經驗」才是更強大的武器，因此想要從脫單中畢業，可以照著這「4步驟」試看看！

步驟一：買個月曆。



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在月曆上標出你接下來三個月所有放假的日期，找出你有空的時間。

步驟二：找出你有興趣（或至少不排斥）前往的地點或參加的活動。



你可以上網、翻雜誌、問朋友，用關鍵字去google搜尋：台北美食推薦、台中半日遊、最新展覽活動等，找出你有興趣的展覽、電影、聚會、進修、志工等活動，當然不是只能出門，在家閱讀、烹飪、手工藝、美化環境、園藝等也都很不錯。

步驟三：開始規畫什麼時候，要去做什麼事情，要跟什麼人一起去。如果找不到人，自己也沒什麼不好。



我們都成年了，已經過了「什麼事都要有人陪」的年紀。更何況，這也是個訓練自己獨立＆獨處的好機會，更是培養你成熟感的一環呢。

步驟四：活動結束後，絕對要記錄、整理，以免隨著時間流逝就遺忘。



建議簡單分享在網路社群（FB或IG），增加曝光自己的機會。別高估了你大腦的記憶力。繁忙工作、日常瑣事會吃掉我們大部分的記憶資源，不如運用文字與照片，編撰成屬於你的話題資料庫。

▲《一出手脫單又脫魯》提到，比起經濟狀況，「生活經驗」才是脫單更強大的武器。（圖／圓神出版提供）



書中也提到，人際互動的主要話題來自你親身經歷，那些有趣、好玩、獨特、精采、印象深刻的生活故事，你與女性網聊或約會，當然更是如此，透過分享這些真實經驗讓對方更認識你，製造出輕鬆愉快的氛圍，並讓她的大腦說服她自己：「這男的還不錯。」對方會因此產生更多好感，甚至觸發心動的「港賊」。

另外，在擴展生活圈、增加生活經驗時，務必遵守「循序漸進，不要越級打怪」原則，千萬別看完上一段，就衝什麼玉山攻頂、徒步環島，一來會讓自己陷於險境，二來很高機率你根本不會去做。先從離家近、時間短的開始吧！你也可以打開google map，先找找你住處附近有什麼餐廳或景點，且安排個一兩小時的行程即可。總而言之，以脫單來說，你如何認真工作，已非能carry全場的優勢，你如何經營生活，才是更為重要的武器。