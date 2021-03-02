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時力公布新人事！白卿芬續任秘書長、5人共接副秘書長

▲▼時代力量今日舉辦【第三屆決策委員就任記者會】，由黨主席陳椒華介紹新任時代力量決策團隊與黨職幹部，同時說明未來黨務推展的方向與期待。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量舉辦第三屆決策委員就任記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量2日舉行決策委員就任記者會，時代力量黨主席陳椒華宣布，未來新任秘書長、發言人將由白卿芬續任，副秘書長則由基隆市議員陳薇仲、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、高雄市議員林于凱、決策委員張衞航等5人共同擔任。

時代力量2日下午於中央黨部召開「第三屆決策委員就任」記者會，由陳椒華介紹新任時代力量決策團隊與黨職幹部，同時說明未來黨務推展的方向與期待。

陳椒華表示，感謝時代力量決策委員會同意，讓她能續任黨主席的職務，在接下來兩年會努力使黨更加茁壯，同時尋求台灣人民更廣泛的支持，她將帶領全黨備戰2022、全力以赴。

陳椒華強調，現今時代力量的最重要近程目標，是在明年的地方選舉獲得好的成績，期待時代力量在議員選舉的得票率能大幅提升，並在各縣市議會成立黨團，讓時力的議員們能最有力地監督各地的地方政府，消除弊端，為民眾謀福利。

▲▼時代力量今日舉辦【第三屆決策委員就任記者會】，由黨主席陳椒華介紹新任時代力量決策團隊與黨職幹部，同時說明未來黨務推展的方向與期待。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）

陳椒華也說，時代力量正在考慮推出縣市長候選人，讓時代力量除了扮演監督者的角色外，也能進一步參與地方行政職務的規劃和執行。

陳椒華說明，為了達到這些目標，將整合決策委員會、祕書處、尋求連任的現任諸縣市議員，以及地方黨部的力量，鞏固組織、健全財務、培養人才，讓黨團結一致地堅定前進。

陳椒華指出，當今的台灣政治環境可以說是百花齊放，所以台灣人民至少能在包括時代力量的幾個主要政黨中做出選擇，在這當中時代力量的表現應該是有目共睹。

陳椒華表示，面對各種大大小小的議題，時力反覆申述所追求的進步價值，支持國家地位正常化和國會改革、推動國徽的重新研議、兒少政策的改進、居住正義、弱勢照護，認同藻礁保育同時堅定反核。

陳椒華強調，時代力量明確表達立場、闡述想法，並且相信時力所追求的價值，應該是台灣人民能共享的價值，相信台灣人民會因為這些進步價值支持時代力量。

▲▼時代力量今日舉辦【第三屆決策委員就任記者會】，由黨主席陳椒華介紹新任時代力量決策團隊與黨職幹部，同時說明未來黨務推展的方向與期待。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳椒華宣布由白卿芬續任秘書長、陳薇仲、簡智翔、吳韋達、林于凱、張衞航共接副秘書長。（圖／記者湯興漢攝）

陳椒華也分享，以近日大家熱烈討論的藻礁公投為例，時代力量認為政府應該重新檢討能源政策和天然氣接受站的規劃，這樣的議題或許反映了環境保護與經濟發展、民生用電需求的潛在衝突，但是政治隨時都要求價值權衡和政治智慧的運用。

陳椒華認為，為了捍衛時力所信奉的價值，追求自由、民主和平等，相信許多時候原則問題的確是無法迴避，而且成熟的公民本來就不該嘗試迴避嚴肅的討論，但時代力量也從來就不認為，追求進步價值意味著輕忽經濟發展、國家安全，或其他重要事務。

陳椒華指出，當年時代力量在風起雲湧的政治情勢下，在太陽花運動後成立，映照出許多台灣人民對理想未來的願景，勉勵黨內同志以及時代力量的支持者，時代力量要能與台灣人民一同實現這個願景。

本屆時代力量決策委員包括陳椒華、白卿芬、立委邱顯智、王婉諭、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量新北黨部副執行長彭盛韶、基隆市議員陳薇仲、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連鈺婷、新竹市議員廖子齊、時代力量台中黨部副執行長吳佩芸、彰化縣議員吳韋達、高雄市議員林于凱，以及律師張衞航、陳孟秀等15人。

此外，本屆決策委員任期自2021年3月1日起，至2023年2月28日止。

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