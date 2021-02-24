提案改國徽遭國台辦點名「上演鬧劇」　時力：不容中共說三道四

▲時代力量表示，有超過九成以上民眾無法分辨國民黨徽（左）與中華民國國徽（右）。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

有鑑於我國現行國徽與國民黨黨徽高度相似，時代力量立法院黨團日前提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，隨後在立法院臨時會中通過，24日卻遭到中國大陸國台辦發言人馬曉光點名。對此，時代力量黨主席陳椒華表示，台灣自己的國內事務，不容中共說三道四。

立法院臨時會上月間通過時代力量黨團所提，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估的主決議。根據主決議內容，內政部需在2個月內評估國徽更改的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。

馬曉光24日回覆記者提問時批評，近期時代力量和島內的相關政治勢力相互勾結利用，挑釁動作頻頻，不斷上演鬧劇，他們為撈取政治私利，罔顧民眾福祉，不惜加劇台灣社會撕裂和對立，台灣社會各界和廣大民眾會識破這種拙劣表演。

▲時代力量召開「台灣意象國徽設計大賞」預告記者會。（圖／時代力量提供）



時代力量24日下午於中央黨部召開「台灣意象國徽設計大賞」預告記者會，與會者包括陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量國際中心主任劉仕傑等人。

針對馬曉光為更改國徽一事點名時代力量，陳椒華會前受訪時表示，「看到中共生氣了，表示時代力量做對了」，中共蠻橫鴨霸的態度，難怪離台灣民心越來越遙遠，台灣自己的國內事務，不容中共說三道四。

此外，時代力量立法院黨團也認為，中國大陸不應涉入台灣內政與民主政治運作。

時代力量黨團說明，現行我國國徽與國民黨黨徽過度相似，是我國過去在威權體制下，黨國不分的遺緒。過去數十年來，台灣人民從威權體制歷經無數努力，才蛻變成今日民主的社會，如何面對歷史、落實轉型正義，是必經的討論與民主歷程，不需要今日仍大行威權專制的中共政府隨意說三道四。

時代力量黨團強調，要求內政部研議修正國徽的提案，也是我國立法院正式通過的提案，中共國台辦此舉，等同意圖介入影響我國國會決議，時代力量若因此退縮，恐將對我國民主法治造成嚴重影響。

▼時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）



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