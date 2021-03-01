立委席次變革「最長43年、最多225席」　蘇貞昌曾建議可增至300人

▲民進黨立委郭國文提修憲案增加不分區立委席次。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

距離上次修憲已經有15年之久，立法院本會期啟動的第八次修憲工程，目前已有朝野43項提案。對於民進黨立委郭國文提案增加不分區立委席次至68席，回顧我國國會席次變革，立委席次的增減也曾掀起熱議，原本多達225席次的國會，在2005年修憲後被減半，當年也一舉提高修憲門檻，使得修憲難度增加。

▲國會席次歷經數次變革，目前有113席，圖為第十屆立委大合照。（資料照／記者林敬旻攝）

任期最長43年、最多曾有225席

台灣國會席次制度歷經數次變革，1991年，在故總統李登輝主導下，讓1948年就任的第一屆立法委員全面退職，終止「萬年國會」，並於1992年首次進行國會全面改選。

經朝野14個政黨推出403位候選人的激烈競爭下，選出161席立委，包含119席區域立法委員、6席原住民立法委員，30席全國不分區立法委員和6席僑選立法委員。

1997年，第四次修憲，立委席次總額由164席增加到225席，包括168名區域立委、8名原住民立委、41名不分區立委和8名僑選立委。

至於為什麼從225席變成現行的113席，則要回溯至2000年，當年陳水扁勝選總統，國會卻仍由國民黨主導，導致陳水扁政府在處理核四問題時，朝野強烈對立下，立法院議事效率低落。

2000年底，新竹縣前立委張學舜率先提出「立委席次減半運動」，前主席林義雄、前立委王幸男、現任內政部長徐國勇等人積極推動，2001年底的立委選舉中，民進黨與台灣團結聯盟將立委減半列為共同政見，直到2004年，在陳水扁的支持下，民進黨與國民黨達成協議，最後於第七次修憲通過將立委席次減半，由225席減少到113席，立委任期由3年延長為4年，採用單一選區兩票制。

值得注意的還包括，2005年也通過《憲法增修條文》第12條，一舉提高修憲門檻，修憲須經立法院立法委員4分之1以上提議，4分之3以上出席，及出席委員4分之3以上決議，公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數通過。

此次修憲是睽違15年再次啟動，除了須朝野黨團高度共識外，依照2020年台灣有效選舉人數1931多萬人，同意票數須要有965萬才能過關，難度相當高。

▲蘇貞昌在民進黨主席任內曾呼籲增至300席。（資料照／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌曾呼籲增至300席 施正鋒推估合理要285席

不過，立委席次減半至113席，相當於平均20萬人選出一席立委，搭配單一選區兩票制，卻限縮了小黨的生存空間，也被詬病委員會人數不足，平均一個委員會不到10人，引來立院遭少數人把持的疑慮。

對於國會席次的數字，行政院長蘇貞昌2014年於民進黨主席任內，曾在憲法改革論壇中表示，依先進民主國家的人口比例換算，台灣大體上是200人至300人之間才符合比例，現在卻只有113人。

當時，蘇貞昌曾提出建議，立委席次增加應優先思考不分區席次，並適度降低比例代表席次分配的門檻，讓公民社會、弱勢團體或青年有機會藉由比例代表進入國會。

至於總統的權責與監督機制，蘇貞昌也認為，在總統制之下，總統必須向國會發表國情諮文；而考試、監察兩院的存廢，他指出，若國會可以擁有完整的權力，監察院就不應繼續存在，考試院也應廢除，回歸到行政權。

另外，東華大學民族事務發展學系教授施正鋒亦曾在「選舉制度改革的思考」一文中指出，從世界上主要民主國家的人口／席次來看，大致可以歸納成三類：第一類是平均每個國會議員的人口比為5萬之下，如奧地利4.4萬、紐西蘭3.1萬；第二類是在10萬上下，譬如澳洲12.4萬、加拿大10.0萬、英國9.0萬，台灣的10.2萬屬於此範疇；第三類是人口總數上億的國家，譬如印度高達184.3萬、美國62.7萬、俄羅斯32.5萬、日本25.2萬。

施正鋒認為，政治學者的經驗法則是該國人口總數的三次方根，如果以台灣的人口為2300萬來估算，立委席次合理的數目，大致是285席。

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