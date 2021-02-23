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國民黨邀柯文哲出席論壇遭解讀「藍白合作」　陳椒華：代表性不足

▲▼時代力量23日下午於中央黨部舉辦「台灣的政黨政治 第三勢力的發展空間」座談會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量舉辦「台灣的政黨政治，第三勢力的發展空間」座談會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣日前邀請台北市長柯文哲，參加國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，被解讀是「藍白合作檯面化」。對此，時代力量黨主席陳椒華23日表示，時代力量過去在議題上與執政黨、在野黨都有部分合作，「是不是所謂只是一個論壇就是合作，這樣的代表性還是不足」。

時代力量23日下午於中央黨部舉辦「台灣的政黨政治，第三勢力的發展空間」座談會，由陳椒華、民報創辦人陳永興擔任主講者，與談人包括時代力量秘書長白卿芬、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量立法院黨團總召邱顯智、時代力量智庫執行長李兆立等人。

陳椒華會前受訪時表示，時代力量在立法院過去的兩個會期中，在議題上與執政黨、在野黨都有部分合作，「是不是所謂只是一個論壇就是合作，這樣的代表性還是不足」，未來只要是對人民有益的、值得大家推動的議題，大家還是會努力合作。

此外，陳椒華也說，時代力量針對2022年大選的縣市長、議員人選，從今年初開始都有在積極尋找適合的候選人，「目前有一些人有意願、有表態，但是還沒有確定」，時代力量有選務小組，未來還是要經過正式的提名通過之後才算，現在有意願、沒有意願，其實都還沒有定數。

至於未來是否有意願與台灣民眾黨合作，陳椒華則強調，有關與民眾黨、其他政黨的合作，時代力量都會經過決策委員會的討論。

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