邱太三接任陸委會主委　黃國昌批「恬不知恥」：司法改革最大笑話

▲時代力量曾向監察院告發邱太三關說案。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府19日晚間召開記者會，宣布由前法務部長邱太三接任陸委會主委。對此，前時代力量立委黃國昌表示，邱太三為違法逃稅數億元的富商院長，違法濫權關說司法、施壓基層檢察官，這是司法改革的最大笑話，痛批邱太三出任陸委會主委恬不知恥、已經完全沒有基本是非。

總統府19日晚間召開記者會，宣布現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。

對此，黃國昌表示，前法務部部長、國安會首席諮詢委員為違法逃稅數億元的富商院長，違法濫權關說司法、施壓基層檢察官，這是司法改革的最大笑話

黃國昌痛批，邱太三重回內閣、出任陸委會主委恬不知恥、已經完全沒有基本是非。

▲前時代力量黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



此外，時代力量也表示，有鑑於前法務部長邱太三於擔任國安會諮詢委員任內，涉嫌接受壢新醫院院長逃漏稅案「關說」時任桃園地檢署檢察長彭坤業，當時高檢署報告已認定邱太三有關說事實，監察院調查報告也認定邱太三涉及「關說」的典型行為，違失情節重大且明確。

時代力量指出，公務人員懲戒委員會也認為涉嫌違反公務員服務法第1條及第5條規範，未依法行政且行事欠缺謹慎，足以損傷國安會諮詢委員之職務名譽，並引致社會質疑司法公信力之情事。

時代力量說明，在爆發富商翁茂鍾收買司法院大法官、最高法院庭長、法官、檢察長、檢察官等成為司法史上最大醜聞後，蘇貞昌大張旗鼓表示要徹底嚴辦，總統府卻對外宣布，任命有明確關說紀錄、嚴重傷害我國司法公信力的邱太三為陸委會主委。

時代力量認為，邱太三將要來主責對中國大陸第一線的工作，時力對於這樣的人事任命表示非常遺憾、令人失望透頂，完全無法接受。

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