鄭正鈐吐槽鳳梨國家隊：農委會的「台農發」3年虧7800萬

▲鄭正鈐批評蔡政府要組多少國家隊。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

因應台灣鳳梨遭封殺，蔡政府喊出打造「鳳梨國家隊」，這讓國民黨立委鄭正鈐2日吐槽，蔡政府上任5年，光是農產品就成立了3個國家隊，但台灣生鮮水果近3年平均出口比例，中國就占了80％，而鳳梨輸往中國更是高達90%。

鄭正鈐在臉書批評，如果鳳梨只是大陸禁止台灣農產品的起手式的話，接下來又蔡政府還要組多少「國家隊」呢？蔡政府上任五年，光是農產品就成立了台農發、台農投以及「農產品外銷平台」三個「國家隊」，這次鳳梨事件，不但看不到這些「國家隊」反而又要再組一支「鳳梨國家隊」。

鄭正鈐解釋，2016年由農委會輔導成立的「台農發」，標榜的就是「農業國家隊」，但這個「國家隊」成立到第三年，累計虧損逾7800萬元，接近資本額2.4億元3分之一，績效慘澹。接著2018年農委會又以國家隊概念，成立資本額1.5億元的「台農投」。

他表示，到了2019年，「台農發」發揮不了功能還賠錢，再加上農委會也管不動，就換個名目再組另一個「國家隊」叫做「農產品外銷平台」。當初成立這些各式各樣的農產品「國家隊」，就是要推動「新南向政策」、開發其他市場、分散風險。

鄭正鈐批評，農委會不但無法有效整合這3支國家隊的功能，台灣生鮮水果近3年每年的平均出口，光是出口中國大陸就占80％，而鳳梨更是高達90%。更諷刺的是，連台糖的鳳梨罐頭用的還是泰國鳳梨，不是國產的。他質問，蔡政府的「國家隊」除了淪為大內宣的啦啦隊角色之外，究竟還有甚麼功能？

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