蘇貞昌滿意度1個月內回血　鄭正鈐諷：為了阻擋閣揆不保的風聲

▲鄭正鈐分析，蘇貞昌閣揆之位能撐多久。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院長蘇貞昌在1月份支持度出現死亡交叉。不過，根據民進黨內部最新民調顯示，蘇貞昌在今年2月的施政滿意度已回穩，恢復到滿意度高於不滿意度的狀況。對此，國民黨立委鄭正鈐表示，這是民進黨的緊急處理的弦外之音，是為了阻擋蘇揆位置不保的風聲再起。

針對蘇揆民調回升，鄭正鈐22日在臉書諷刺，民調數字不好看，就換一個好看的數字，原來就是民進黨護駕的危機處理模式；而民進黨的緊急處理的弦外之音，是為了阻擋蘇揆位置不保的風聲再起。

去年下旬，蘇貞昌因萊豬進口議題，民意支持度持續探底，不時有換閣揆傳聞。鄭正鈐說，蘇貞昌其實不用擔心閣揆之位不保，去年底總統蔡英文一個月內12次公開力挺蘇貞昌，不斷上演互捧戲碼，就已充分顯示蔡英文手中根本沒有替換人選的窘困。

鄭正鈐認為，在萊豬戰場未清理之前，「適任」的人選，也不會有意願接手這個「箭靶閣揆」，所以蘇貞昌也沒在怕，在反萊豬公投結束之前，他的閣揆之位應該還可以繼續撐到八月底。

至於蘇貞昌當前緊要之事，鄭正鈐說，當然是國營事業的權力布局，不過時間非常趕，一切都要在8月底前完成權力結構的重新調整，否則反萊豬公投一旦通過，蘇貞昌想不下台也很難了。

▲國民黨立委鄭正鈐（圖／資料照）



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