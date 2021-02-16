馬英九赴新竹城隍廟祈福、發口罩　鄭正鈐曝光「馬迷」擠爆廣場照

▲馬英九大年初二前往新竹市城隍廟上香祈福，並發放春節防疫口罩。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書，下同）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九大年初二前往新竹市城隍廟上香祈福，並發放春節防疫口罩，國民黨新竹立委鄭正鈐在臉書發文，PO出「馬迷」擠滿城隍廟前廣場的照片，透露當天馬英九花了一個多小時才發完口罩，民眾也都非常配合地戴上口罩排隊領取，就連台北市長柯文哲父母也前來與馬英九合影。

鄭正鈐在臉書發文表示，大年初二，馬英九特別到新竹市城隍廟上香祈福，包括新竹市歷任市長童勝男、林政則、許明財以及多位市議員一起陪同馬前總統，祈求國泰民安，大家平安順利。鄭正鈐說，馬總統還特別用台語祝福大家「大賺錢」、「賺大錢」。

鄭正鈐表示，因應疫情，馬英九特別準備防春節防疫口罩分送給市民，他則準備了新春小福卡，與馬英九一起祝賀大家萬事如意。除此之外，馬英九還到親自現學現煮炒米粉與貢丸湯，與大家一起品嘗新竹市傳統美食。

鄭正鈐說，城隍廟前廣場眾多馬迷，都非常配合地戴上口罩排隊領取，並開心地與馬總統合照。包括台北市長柯文哲的父母親，柯爸與柯媽也在城隍廟與馬總統一起合影，祝福大家新年快樂。

鄭正鈐表示，排隊的馬迷眾多，馬總統花了一個多小時才發完新春防疫口罩，結束城隍廟的行程後，馬總統一路步行至海瑞貢丸，與大家一起品嘗新竹市的地方小吃。馬英九還穿起店家的制服，跟著大廚的示範教學，現學現煮炒米粉與貢丸湯，神情專注的模樣，民眾直呼「好可愛」。