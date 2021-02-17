陳時中稱BNT疫苗遭打壓攔截　鄭正鈐：又別人的錯

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日表示，當時直接跟BNT談，新聞稿都寫好了，準備向外界宣布500萬劑要來，但有人不希望台灣太高興，疫苗就被攔截下來。對此，國民黨立委鄭正鈐諷刺，買不到疫苗，又是別人的錯？

▲陳時中上廣播節目時接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）



對於是中國大陸施壓？還是台灣有人故意搞破壞？陳時中則說「確實當時已經走到最後一步了，已經準備好新聞稿了，台灣故意破壞可能性不高，只是有些人會說話，打亂我們原本的佈局」。

對此，鄭正鈐在臉書表示，陳時中說台灣買BNT疫苗因中國介入生變，請陳時中講清楚，到底是大陸官方介入，還是BNT公司授權的陸方藥廠抗議？若大陸官方介入打壓，這是政治事件，全民都會是政府的後盾，請蔡政府大聲向大陸官方抗議，一起譴責這種無良的打壓行為；若是BNT公司授權的陸方藥廠抗議，台灣因而買不到疫苗，單純商務事件，陳時中的說法就是牽拖與卸責。

鄭正鈐指出，陳時中明知道德國BNT公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給中國大陸的上海復星醫藥公司，卻跳過擁有代理權的上海復星醫藥公司，直接與德國BNT洽購疫苗，代理商又不是在代辛酸的，怎會不跳腳、不維護自己的商業利益？

鄭正鈐認為，在商言商，直接跳過代理商跟總公司談生意，哪一個代理商不會去跟總公司跳腳？被代理商發現後買不到，還可以牽拖到「政治打壓」、「有人不希望台灣太高興」，陳時中當民眾都傻子嗎？ 買到疫苗是蔡政府好棒棒，買不到就是大陸在打壓，「都是別人的錯」是蔡政府一路以來的慣用伎倆，政府無能是可悲，但掩飾無能是可恥，而愚民卻是可惡至極。