住戶抗議政府強佔民地33年　彰化市文小七用地再掀波瀾

▲彰化文小七預定地住戶抗議 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市文小七預定地紛爭不斷，2日有近50戶居民手持「反對強取掠奪民產」到現場抗議，自救會指出，政府真的不合理，當時強制徵收至今30多年來都未開發，近日又收到一紙「非法占用」的公文，這要他們臨時搬去哪裡？若縣府無法接受以當年徵收價原封不動歸還的提議，未來將訴諸司法討回公道。

自救會上午拿著土地權狀，高舉白紙寫著斗大黑字「低價徵收、迫害居民，反對強制掠奪生命財產安全」，大聲嘶喊「久未開發 還我民地」，據施先生表示，這塊土地上的原有63個住戶，1971年自購買地建屋，隔年政府卻將這塊土地畫為文小預定地，1988年政府強制低價徵收，原先說要以地易地，強烈質疑政府為何將這塊土地晾了30多年，如今卻一紙公文要他們強制搬遷，簡直是掠奪民產。

這塊土地位於彰化市蛋黃區，目前市價一坪有將近30萬元，政府當年以一坪1.2萬元補償給住戶，如今強行要住戶搬遷，其中有住戶只拿到18萬元的補償金，如今連1坪地也買不到，成為貧民窟，這叫他們情何以堪，因此未來也將持續訴諸司法抗爭到底。

教育處表示，平和國小建和分校(文小七)，於1988年已完成徵收，目前北側已作為幼兒園及小學部使用；而南側有4200平方公尺，將規畫蓋成教學運動場所，但因為這63戶住戶仍居住在該地，30多年來住戶抗議，不斷的陳情，至今學校仍無法開發。再者日前又接獲民眾反映，文小七南側房舍破損嚴重有安全疑慮，部分房舍租用他人，環境髒亂缺乏整潔並請本府協助處理。

教育處接著指出，陳情人在案中所提文中六與文小七用地土地交換事宜，業經監察院2002年調查報告認本案於法規面及實務面均窒礙難行函覆，2016年最高行政法院判決縣府勝訴，2019年7月3日「變更彰化市主要計畫(第二次通盤檢討)」中公告解除文中六與文小七土地交換內容，至於土地徵收補償費訂於1989年2月1日發給原土地所有權人，未受領的徵收補償費已存入保管專戶中。

教育處強調，為解決本案用地房舍破損安全問題及文小七用地原有之63戶所提陳情，已於1月8日召開會議研商排除占用，2月24日依會議決議公告張貼非法占用，並告知土地占用人繳納使用補償金，及函請占用人限期搬遷，並告知可提供必要的協助，以維護佔用戶的權益，同時近日將再度召集住戶開協調會說明。

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