車地下道拋錨！怕倒退嚕　彰警「肌力爆發」推上坡200公尺

▲車子在地下道拋錨警方合力推上路邊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化民生地下道日前有1輛自小客車行進到要上坡時，發生故障無法動彈，黃姓駕駛怕倒退嚕會衝撞到其他車輛，只能拉上手煞車、緊踩煞車不放，員警到達現場一看60度的坡度，調派拖吊車不僅耗時又影響來往車輛，便用「手」將車推移到200公尺遠的路邊，神救援的舉動被民眾大讚「超man啦」。

彰化警察分局民生路派出所日前接獲民眾報案，稱在彰化市民生地下道內有車輛拋錨需要協助，警員許育宥恰巧在三民、民生路口處理交通事故，發現車流自地下道回堵至該路口，許員主動前往查看狀況，發現為黃姓男子駕駛之的自小客車因不明原因故障拋錨於民生地下道內最底端，許育宥立即通知警力到場協助排除。

該所警力陸續趕往現場協助，因民生地下道為往來彰化市連結前、後站區域之重要道路，如堵塞情形維持太久將嚴重影響民眾交通便利，當下決定先以「人力」將該車輛移置，幸好平時員警有運動的習慣，利用鍛鍊身體的成果，以強而有力的核心肌力，合力把該部車輛推行將近200公尺，直到車輛推上地下道頂端路旁空地處，讓地下道恢復交通順暢，直呼這是另類的肌力訓練。

黃姓駕駛事後相當感謝員警大力協助，並直言如果沒有警察到場協助推離，不知道要影響多少用路人，真的感到很抱歉，用路人看到2名員警使勁的將車推上民生地下道出口時，大讚「彰化的波麗士大人就是man啦」，令人感動。

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