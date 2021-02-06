母病他18歲扛全家　與父交惡離家失蹤7年...一通電話後悔痛哭

▲男子離家失蹤7年被彰警找到。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子因母臥病，18歲時便棄學一肩扛起照顧家中重擔，後來與其父親相處不融洽，憤而離家7年，日前騎腳踏車外出臉色異常發紅，彰化警分局員警巡邏時，主動前往關懷，一查資料才知道男子被列失蹤人口，而且離家7年了，最後在員警勸說下，男子打電話回家報平安，得知摯愛的媽媽已經離世，痛哭失聲。

這起事件發生在1月27日上午9時20分許，彰化分局民生路派出所警員劉建宏於110年1月27日9時20分許執行市場周邊巡邏勤務時，發現男子騎乘自行車臉色異常發紅，為避免該民眾身體不適而造成事故發生，要他先在路旁歇息並關懷身體狀況。

劉建宏接著詢問男子年籍資料後發現，一查竟是失蹤人口，且已經7年未返家，但談及家人時，男子口氣卻異常冷漠且避而不談，未免余男情緒激動，員警先將其帶返所，再慢慢與他瞭解情況。

在員警安撫下，男子情緒逐漸平復，並向員警娓娓道來當時離家情況。因長年與其父關係交惡且家中有臥病在床的母親和不懂事的弟妹，當時年紀僅18歲的他不得不放棄原本該受教育薰陶的年華，一肩扛起一家經濟重擔，4年過去了，自覺受不了父親長年累月的壓榨，憤而離家到外地找工作，沒想到，一離開就是7年之久。

也許是經過社會的洗禮與工作的磨練，男子已非當年不成熟的小毛頭，想回家的心卻不知道如何表達，在員警耐心的傾聽與苦口婆心的勸說下，終於慢慢打開心中的石牆，員警見男子態度趨於和緩，更有力進行說服希望其可以先跟家人聯絡，也許是感受到員警的關心，男子才答應，願意先打給其弟弟。

在通電話中，得知疼愛他的母親不敵病魔已離世，當場落下男兒淚，泣不成聲，員警在旁也忍不住鼻酸。掛斷電話後，員警與男子約定盼其能返家團圓一起過年，男子也點頭答應，並且感謝警方如此暖心地幫忙與傾聽深談，一改他對員警嚴正執法的剛正印象，充分讓他感覺到員警的人情溫暖，並協助讓他有回家過年的機會，結束7年無家的流浪生活。

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