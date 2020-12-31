彰化跨年熱度不減！舞台前淨空100公尺管制進入　圍觀民眾嗨爆

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所原定在彰化火車站前封街舉行長達6小時的跨年活動，發放共7萬6千張摸彩券，卻因為新冠肺炎疫情嚴峻，改採線上直播，舞台距離摸彩箱有長達100公尺距離，嚴禁民眾進入舞台區，節目才剛開始，便吸引數百人站在舞台兩側觀賞校園勁歌熱舞，絲毫不因疫情深受影響，甚至跟著一起舞動，興致高昂。

▲彰化跨年線上直播吸引數百人圍觀。（圖／記者唐詠絮攝）

▲舞台管制區有長達100公尺。（圖／記者唐詠絮攝）

「2021彰化市牛轉乾坤跨年晚會」原訂將於31日晚間6時20分，於彰化火車站前中正路盛大展開，演出陣容有張立昂、嚴正嵐、曾沛慈、黃偉晉、張語噥、PER6IX等歌手，邀請鄉親赴現場共襄盛舉，但受新冠肺炎疫情影響，彰化市公所指出，跨年活動將全程採直播方式辦理，不開放民眾入場。

彰化市公所表示，持有摸彩券的市民晚間仍要將摸彩券投入摸彩箱中，進場的民眾一律採實名制，必須戴口罩，現場將有市公所人員協助量體溫、噴消毒液，同時也呼籲市民，投完摸彩券後務必盡快離開現場，中獎號碼將公佈於彰化市公所網站，一個月內至公所領取獎品即可，彰化此場跨年活動摸彩獎包括，GOGORO VIVA LITE一台、55吋液晶電事、冰箱、洗衣機、萬元禮券、自行車等，全市民每戶共發出的7萬6千張摸彩券。

▲返鄉的旅客擠爆車站。（圖／記者唐詠絮攝）

至於元旦升旗典禮，彰化縣政府31日上午宣布，因應新冠肺炎疫情升高，為避免人潮群聚，原訂於元旦於鹿港體育場舉辦的「牛轉新運 犇向希望」元旦升旗典禮暨漫遊古蹟健行活動，改為元旦上午7時30分在縣政府廣場舉行，永靖公所也取消活動，視疫情狀況擇期再行辦理。