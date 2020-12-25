林世賢就職2周年揭弊：古蹟寺廟「內鬼」涉貪500萬元　交檢調偵辦

▲彰化市長林世賢自揭宮廟貪瀆500萬弊案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所目前管轄25座寺廟，是全台最大的廟公，其中8間屬公所管理，其餘由各宮廟管委會，今天彰化市長林世賢在就職2周年典禮上，自揭1間古蹟級宮廟有人貪瀆500萬元，已交由政風室主動移送彰化地檢偵辦中，林世賢強調，未來相關廟宇開啟賽錢箱須直播供監督，財務報告每月收入明細也須上網公告。

▲彰化南瑤宮為彰化市公所管理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世賢擔任市長2年來，已經投入56億元建設，獲選為經典小鎮，成為旅遊踩線團的重要景點，在就職典禮自揭弊案，成為全台首例，希望做到勿枉勿縱，初步了解，這是工作人員，負責財務單一、個人的行為，累計數年來短報信徒大筆捐款現象，市公所原本以為只是行政疏失，經政風人員調查後，發現涉嫌貪瀆金額竟高達500萬元，目前已經移送檢調單位進行調查，希望能能釐清案情真相。

▲參與彰化市長林世賢就職2周年來賓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

寺廟室主任金維中對此表示，因為涉及信眾捐獻的香油錢，將會積極配合檢調調查，身為寺廟管理人的林世賢則強調，為讓寺廟財務透明化，未來各廟開啟賽錢箱時改成直播供監督，財務報告每月收入明細也須上網公告。

►清秀輔大女為愛迷信最後成白骨 瓦斯灌口鼻法官判無期：算輕手法

►加州黑棗精5040元→990元 天天順暢還能養顏美容