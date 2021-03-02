僑胞表態願採購台灣鳳梨　童振源透露：澳洲想要空運過去

▲僑委會委員長童振源。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中華人民共和國海關總署發布公告，3月起暫停進口台灣鳳梨，行政機關也紛紛表態願意採購鳳梨表達支持。對此，僑委會委員長童振源2日表示，目前包括越南、美國、澳洲等國的僑胞都有回應，甚至有澳洲僑胞提到要空運過去，目前都還在溝通當中。

行政院長蘇貞昌2日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。

童振源受訪時表示，目前包括越南、美國、澳洲等國很多的僑胞都有回應，現在最大的困難在於，採購、出口有時會遇到檢疫的問題，有的國家還沒有開放，不過有很多僑胞都很熱心，目前正在詢問當中。

童振源指出，澳洲在2017年開放台灣鳳梨進口，因此有不少僑胞願意採購，有些甚至提到要空運過去，僑委會都非常感動。

童振源說明，現在僑胞還在溝通當中，他們都很熱心，因為空運的費用比較高，所以不確定到底能採購多少，有些地方希望能夠採購加工製品，這部分可能會容易一點。

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