加拿大挺鳳梨！揭曉「夏威夷披薩」發源地　網鼓譟：義大利宣戰囉

▲夏威夷披薩。（圖／pixabay）

記者蔡文鈴／台北報導

中國自3月1日起禁止台灣鳳梨進口，國內有不少立委自發性的在臉書曬出吃鳳梨的照片，推銷台灣鳳梨，外交部長吳釗燮透過推文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨（#FreedomPineapple）」。我駐加拿大辦事處官員也在臉書響應「自由鳳梨」的活動，並透露「夏威夷披薩」就是加拿大發明的。

加拿大辦事處在臉書PO文表示「我們喜歡披薩上的鳳梨，尤其是來自台灣的鳳梨！」照片中的2塊夏威夷披薩中間擺著一顆鳳梨，旁邊還放了一張「旺」的字卡，非常有台灣味。

加拿大辦事處也透露，夏威夷披薩有著一段歷史故事，1962年時一位加拿大廚師 Sam Panopoulos在廚房發明了「夏威夷披薩」，將這種甜味和鹹味的精緻混合在一起，一直傳承至今日。

不過，對比於夏威夷披薩發源地的加拿大，其實義大利人認為帶有鳳梨的夏威夷披薩是「邪魔歪道」；有網友就在加拿大辦事處貼文下方留言，「不知道義大利有何感想」、「義大利人 : 雖遠必征」、「義大利有對加拿大開戰過嗎？」還有網友直接標記義大利經濟貿易文化推廣辦事處臉書，掀起網友一陣討論。

▼加拿大辦事處解惑，夏威夷披薩是加拿大發明的。（圖／翻攝加拿大辦事處臉書）



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