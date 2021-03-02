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還在等回應！農委會再行文大陸盼「視訊面對面解決」鳳梨議題

▲▼ 農委會主委陳吉仲 。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說明我國農產貿易相關作為。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大陸以「截獲檢疫性有害生物」為由1日起暫停進口台灣鳳梨，農委會今（2日）下午臨時開記者會針對「我國農產貿易相關作為」說明表示，截至目前國內外團體與個人訂購、加工需求及外銷統計已達41687公噸，主委陳吉仲說，不諱言台灣水果賣到大陸確實依賴程度很高，但近年已陸續分散其他市場，且台灣還有30幾種水果，並說兩邊農產貿易還是希望有機會可以解決。

媒體問是否會針對大陸封殺鳳梨向 WTO提告？只是有經貿專家認為告不太成，因為有窒礙難行的部分，陳吉仲說，基本上進行的程序是，進口國跟出口國，針對雙邊貿易糾紛，兩邊要先坐下來討論，如果沒有共同答案，持續有紛爭，就看是否跟WTO相關規範有關，才會到WTO解決機制去執行，目前農委會仍維持認為兩邊針對農產貿易議題裡「還是有機會可以解決。」

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▲▼農委會記者會- 我國水果外銷布局全球分散市場集中風險。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

▲▼農委會公布我國水果外銷布局全球分散市場集中風險。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

▲▼農委會記者會-至今日訂購鳳梨數量統計表。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

由於根據規範是要「面對面協商」，目前只透過電子郵件溝通往來，至於進一步協商動作？陳吉仲表示，兩岸簽了此協議，如果還是希望可以運作，就要在雙方同意底下執行，有直接回信給海關總局，提出可以坐下來用視訊方式，直接面對面解決此議題，「已再次行文，現在在等對岸回應。」

陳吉仲強調，對我方來說站在農產品外銷跟照顧農民角度，任何方式，只要雙方願意面對這問題，找出符合國際規範，雙方都能接受的，我方非常樂意並可以盡快執行。

另外，媒體提問農委會日前喊出要花10億幫助產地提高外銷獎勵金，並補助團購運費，這筆錢從哪來？加上目前國內外認購鳳梨很踴躍還需要花經費介入產銷？陳吉仲說，設定目標是外銷大陸以外16個國家3萬公噸，國際處有外銷獎勵機制， 尤其，疫情衝擊讓運費漲3至5成，某種程度可降低運費成本，可以多外消到其他市場，外銷獎勵約有4.5億，其實是可支撐整個鳳梨43萬公噸，將近90產值，外銷有在跑，產地價格就會維持在好水準。

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