史上第三多！諾貝爾和平獎提名329人　川普、環保少女都入選

▲美國前總統川普在任內協調談定「以阿協議」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

挪威諾貝爾委員會周一（1日）宣布，諾貝爾和平獎的提名在今年2月1日截止，共有329名被提名人，其中234名為各人，另外95名為組織或機構。這次美國前總統川普與瑞典環保少女桑德伯格均被提名，香港反修例運動也在其中。

位於奧斯陸（Oslo）的諾貝爾委員會表示，這次高達329名被提名人數，是歷屆以來第三高的一年，此前是2016年的376名被提名人。





▲瑞典環保少女桑柏格在歐美學生群間號召力極大。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社稍早已經報導2021年的被提名人名單，當中最為有名便是川普和桑德伯格（Greta Thunberg），除此之外包括香港反修例運動、黑命貴（BLM）運動、俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）、白俄羅斯反對派領袖之一齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）等人或組織。

有資格提名諾貝爾和平獎的人，絕大部分是國家元首或首長、大學教授學者、外交政策研究所所長、諾貝爾委員會現任和前任成員等。事實上諾貝爾並不建議提名人將被提名人的名字公開，但已有愈來愈多提名人會將名字公開，以希望能創造聲量，或是引導輿論。