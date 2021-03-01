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港泛民47人被控顛覆　美國務卿籲「立刻放人」：政治參與不是罪

記者詹雅婷／綜合報導

香港警方國安處1月拘捕50多名民主派異議人士後，昨（2月28日）依據《國安法》顛覆國家政權罪名起訴47人。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發出聲明譴責，並要求即刻釋放。

▲▼拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

布林肯表示，「我們譴責針對香港選舉泛民主派候選人的拘留及指控，呼籲立即釋放他們，政治參與及言論自由不該是犯罪，美國與香港人民站在一起。」

另據美國國務院發出的最新聲明，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也已表態，「北京對香港民主活動人士的拘留，進一步顯示中華人民共和國沒有兌現關於香港自治民主權的承諾，我們與勇敢的積極分子站在同一陣線。」

外媒指出，香港官員以顛覆國家政權罪名起訴47人的舉動，是國安法自2020年6月上路以來，規模最大的一次行動。

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