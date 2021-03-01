人權律師湯德章遭滅口！導覽員被問「是誰抓走他」秒閉嘴：太敏感

▲湯德章律師遭滅口，導覽員不敢說人是誰抓走的。（圖／翻攝「台灣基進台南黨部」）



記者柯振中／綜合報導

適逢228連假，數十年前的慘案再度出現在台灣人的記憶當中。律師湯德章因不願交出名單，228事件以後受害，台南為此設立紀念公園。沒想到，近期有民眾投訴，導覽員導覽紀念公園時，竟然不敢說出「湯德章是被誰抓走的」，氣得出面投訴。

台灣基進黨台南黨部1日發文，有支持者2月28日搭乘雙層觀光巴士，環繞舊城區聽導覽員解說，沒想到經過湯德章公園時，導覽員竟然沒有說出「是誰抓走湯德章」。

導覽員當時解說，湯德章是人權律師，因為不願意交出名單，228事件過後被抓走，因此在此地設立銅像，以表紀念。

該名民眾感到不滿，開始詢問「那他是被誰抓走的」，沒有得到導覽員的回應，因此走上前再度詢問，「所以湯德章律師是被誰抓走的？」

導覽員疑似害怕麥克風收音，用手握住了麥克風的收音口，接著說明，湯德章律師是被國民政府抓走的，但由於涉及政治問題，相當敏感，因此不會多加討論。

這讓該名民眾十分感慨，時至今日已過74年，真相依然還未明白，殖民者仍持續壓迫，沒辦法對事件多加談論，「劃在台灣人身上那一刀仍然那麼深，從未癒合，真的很討厭這些人。

再回到銅像前，向湯律師鞠了躬：謝謝您！」

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