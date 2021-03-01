228連假第2天遊客大增　台南之旅日賞花海夜賞燈

▲228連假第2天，台南各景點均湧現觀光人潮，多處熱門景點比前1天多8成，就像過年般熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連假第2天，台南延續前一天好天氣，加上剛好是春天賞花看燈時機，台南各景點均湧現觀光人潮，多處熱門景點比前1天多8成，就像過年般熱鬧。

台南市長黃偉哲表示，春天的台南最適合戶外郊遊，春天的台南就是一座花都，從梅花、山櫻花、紫牡丹到木棉花、向日葵、百日草、波斯菊、蜀葵等，從過年前陸續盛開至四五月，歡迎大家來台南拜訪春天。

228連假第2天，據市府觀光旅遊局統計，春暖花開的季節吸引多人到戶外走春踏青，虎頭埤風景區今天湧入超過3千人入園，較昨天增加近8成，山區的水上花園水道博物館、烏山頭水庫皆比27日多了5成，能與小動物互動的頑皮世界及走馬瀨農場友都有4千人次參觀，濱海區景點如北門遊客中心、台江學園及井子腳鹽田等也都較前1天增加4成，整體而言，台南的觀光遊客較前1天增加近8成。

尤其這次連假也逢元宵燈節，因此賞燈也是本次連假遊客出遊主要夜間主題活動。像將軍馬沙溝綠汕帆影新春燈會據廟方估計1天就有超過3萬人、龍崎虎形山公園的「龍崎光節─空山祭」至今已經吸引超過2萬人次，另外，北門遊客中心外有台灣燈會副燈的犢站金榜，啟燈3天就有破萬人潮，可見各地元宵燈會也是吸引遊客來台南欣賞夜間閃耀美景的主因。

觀旅局局長郭貞慧提醒，可以把握假期最後1天，抓住假期的尾巴，規劃來台南遊玩，不論是充滿濃厚古味的安平古堡、億載金城及赤崁樓，或是好逛又好拍的奇美博物館及台南美術館，都很適合文青網美前往朝聖，還有適合一家大小共同出遊的左鎮化石園區、十鼓仁糖文創園區及尖山埤江南渡假村。也提醒來台南玩樂之餘還是要留心於防疫，配合各景點防疫措施才能玩得盡興。最後觀旅局不藏私特地整理多條春天賞花密境，歡迎到台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)獲取第一手資訊。

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