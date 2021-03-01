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國民黨電商平台幫賣鳳梨：民進黨政府做不到　我們來做

▲▼國民黨電商平台幫賣鳳梨。（圖／翻攝LINE）

▲國民黨電商平台幫賣鳳梨。（圖／翻攝LINE）

政治中心／綜合報導

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，造成逾4萬噸鳳梨無法銷陸。國民黨電商平台建立網路銷售管道，將LINE商城「主席動態」，改成「小農專區」。國民黨表示，「幫農民找訂單！民進黨政府做不到！我們來做！」

國民黨表示，國民黨去年11月成立全國第一的政黨電商中心，感謝全國朋友的支持，讓國民黨在被政治追殺，黨產凍結的寒冬中一次次渡過難關，因為大家的支持，也讓國民黨知道，民進黨的無能與獨裁正在一步步的傷害台灣，而今天國民黨的電商平台已將台灣優質的鳳梨上架，挺農民，愛鄉土，「民進黨做不到的，我們來做！」

電商中心執行長陳冠安表示，鳳梨禁運消息曝光後，黨主席江啟臣和組發會主委李哲華迅速交辦電商中心要盡全力協助小農，因此，電商中心在第一時間就與地方黨部攜手合作積極與電商顧問、地方農民雙向交流，搭建溝通平台，希望開發出一套能快速因應當前滯銷危機的小農營銷管道。

國民黨的電商平台上沒賣鳳梨，而是要從國民黨官方LINE上點選「小農專區」，LINE就會跑出「金鑽鳳梨台農17號」的照片，點進去之後就有Google訂購表單的連結，上面寫著「鳳梨伯」的耕作理念、商品資訊和訂購流程。

陳冠安說明，礙於法規與金流相關規範，小農的產品無法直接在國民黨的電商平台銷售販賣，因此，電商中心主要是搭建資訊平台，將電子商城的消費者與國民黨的支持者導流到小農的網路販售連結去；此外，許多接洽的農民熟捻的是傳統營銷方式，對電商模式不熟悉，對網路操作也不靈巧，因此，決定以農界較常用的Google訂購表單作為導流網址，讓支持者與消費者在Line商城直接轉入農產品的訂購連結。

陳冠安指出，連結建置完成，由高雄市黨部副主委王齡嬌親自到農地拍攝照片，轉傳文傳會同仁製圖後，迅速在1日中午推播販售，開賣2小時，即湧入上百箱訂單，售出超過2000斤的鳳梨，也顯示現在國民黨中央地方一條心，全力協助農民的奉獻精神。

陳冠安提到，目前已將Line商城的「主席動態」改為「小農專區」，未來一周將搭配高雄市黨部推出的「鳳梨週」活動，每日幫一位小農進行推播，希望透過國民黨目前科技化、數位化的機制，協助更多的農民，把好吃的台灣蔬果介紹給每一位支持黨理念的朋友，甚至是讓有數位落差的小農搖身一變成為電農，以符合電商中心匯聚人心的初衷。

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