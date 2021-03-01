國道服務區力挺台灣鳳梨！滿額就送金鑽　還要辦鳳梨季聯合行銷

▲西螺服務區行銷金鑽鳳梨。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導



高速公路各服務區設有台灣農產品市集，讓南來北往的旅客能夠很方便的購買優質的農特產品，以實際行動照顧及協助農民、推動產銷履歷認證等友善作為，此次「力挺鳳梨」行動，更在多個服務區聯合行銷。

其中，石碇服務區經營廠商全家公司，在228連假最後一天舉辦「全家挺農民/消費送鳳梨」活動，消費累積滿688元，即可憑發票至服務台兌換一顆金鑽鳳梨。

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▲全家挺農民，石碇消費688兌換金鑽鳳梨。（圖／高公局提供）

而位於鳳梨盛產地的關廟服務區，每年三、四月均會販售當季甜度高的金鑽17鳳梨，並提供現削服務，讓用路人方便食用。

經營廠商南仁湖公司表示，除關廟外，3月13日起將會結合嘉義縣政府推動鳳梨特賣活動，於中壢、湖口、西螺、古坑、東山及關廟6個服務區展開為期一週的鳳梨季活動。

▲國道服務區力挺台灣鳳梨，西螺服務區推銷自種植自銷售鳳梨。（圖／高公局提供）

高公局表示，現在各服務區均設有農產品販售，因經營廠商而有不同市集名稱，但不論是「道農市集」、「農青市集」、「農民市集」等，要進入服務區設攤位，均須由經營廠商查核把關。

▲國道服務區力挺台灣鳳梨。（圖／高公局提供）

廠商「誠信販售」及「品質安心」是最重要的基本要件，安排皆為當季盛產且地產地銷、農民親自來銷售在地農產品，且會自主抽驗農特產品為用路人把關，高公局亦不定期巡查，讓用路人安心消費。

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