　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡政府鳳梨危機處理　李艷秋列「東方不敗SOP」：民調衝天

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府）

記者黃巈禾／台北報導

中國暫停台灣鳳梨進口，蓮霧訂單也傳出叫停，讓許多果農人人自危，擔心自己成為下一個目標。對此，資深媒體人李艷秋諷刺，其實大家多慮了，因為台灣農業除了有「過豪華餐廳不入的偉人陳吉仲」外，蔡政府在處理危機上還有號稱「東方不敗」的SOP。

李艷秋在臉書列出蔡政府東方不敗SOP：一、搞悲情：仇中、反中、抗中、罵中，拒中天經地義，中國讓利台灣更是天經地義，只要敢收回，就是鴨霸、打壓、欺負台灣人；二、表同心：從總統到民代，爭相排排坐吃果果，這句替代語造詞法最好用，「今天，我們都是台灣農民」，再加一句「我台灣，我驕傲」，在滿滿的台灣價值裡，個人損失一點生意算什麼？三、移焦點：馬上媒體就會鋪天蓋地推出「鳳梨的1000種吃法」，沒學會幾道鳳梨料理，就是不愛台灣。

四、撒銀子：萊豬100億、鳳梨10億，後面蓮霧、釋迦、芒果少說20、30個億，有什麼比花別人錢，解決自己問題更爽的事？五、責在野：不知為什麼，只要搬出前總統馬英九，總統蔡英文就是千古明君；六、會唬爛：馬上成立農產品國家隊，建立國際銷售平台，幸好中國不買，否則沒機會賣給全世界。

李艷秋狠酸，有了這6項SOP，蔡政府諸事圓滿，民調衝天，只不過，好像還有一些小小破綻，比方當台灣出口大陸創新高時，政府不是說「不是台灣依賴大陸，是大陸需要台灣」？怎麼現在就不需要？那個農產品國家隊聽起來很耳熟，不是2016年就成立「台灣國際農業開發有限公司」？蔡英文當時宣布「台農發就是台灣農業的國家隊，要把台灣農產品送到全世界的貨架上」，這家花納稅錢2.4億的公司如今安在？

李艷秋還說，外交部長吳釗燮說要國際購買「自由鳳梨」，這才明白以前銷陸的鳳梨是鐵幕鳳梨，吳釗燮的提議立即被「助日代表」謝長廷打臉，說要日本買鳳梨是賣人情，每年311都感恩台灣的日本，竟然也不要「自由鳳梨」？「有政府會唬爛，只要唬得住，是本事，問題是，讓這套SOP成為東方不敗的，是誰呢？」

其他人也看了這些...

吃鳳梨「工作會發爐」？　蘇貞昌：別再信沒科學根據的事
「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招：這才是長遠之計
國人自救2天認購3萬噸鳳梨　王定宇：分散客源因禍得福

更多熱門新聞...

國軍三餐吃爆鳳梨　國防部下令伙食團購買挺農民
謝長廷揭沒交涉日本買鳳梨原因　徐巧芯：不愧是助日代表
大陸禁台灣鳳梨　張麗善：積極拓展東南亞、日本市場

振興一下我們的美麗

ET快訊
10歲女兒罹罕病被宣告活不過2年　女星曬她「走路中」畫面惹淚
快訊／鳳梨禁令延燒！國台辦再發聲
《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　女網紅怒炸：還說我奶很香
北台灣「掉10°C」變天時間曝　下一波雨更大
美女主播披白紗飆淚　解鎖「美背＋事業線」羞曝私密底褲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡政府鳳梨危機處理　李艷秋列「東方不敗SOP」：民調衝天

高雄民進黨部號召採購1.2萬台斤　85歲鳳梨伯不哭了：一起挺難關

4萬噸鳳梨無法銷陸　蘇貞昌列政府3方式挺農民

行政院搬數據「美韓港日」外銷增升：雞蛋不要放在同個籃子裡

台灣游泳池事業協會成立　盧秀燕力挺喊：團結力量大

台灣基進抗議柯文哲　北市府批「箝制思想自由」：與228加害者有何異

柯文哲熬夜騎車！台灣基進抗議「消費228」　約民眾黨「上歷史課」

香港泛民47人遭控顛覆罪　江啟臣：遺憾《國安法》變成打擊異己工具

台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

蘇貞昌報告竟見「個人奮鬥史」　他推斷陳吉仲將更上層樓！

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

蔡政府鳳梨危機處理　李艷秋列「東方不敗SOP」：民調衝天

高雄民進黨部號召採購1.2萬台斤　85歲鳳梨伯不哭了：一起挺難關

4萬噸鳳梨無法銷陸　蘇貞昌列政府3方式挺農民

行政院搬數據「美韓港日」外銷增升：雞蛋不要放在同個籃子裡

台灣游泳池事業協會成立　盧秀燕力挺喊：團結力量大

台灣基進抗議柯文哲　北市府批「箝制思想自由」：與228加害者有何異

柯文哲熬夜騎車！台灣基進抗議「消費228」　約民眾黨「上歷史課」

香港泛民47人遭控顛覆罪　江啟臣：遺憾《國安法》變成打擊異己工具

台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

蘇貞昌報告竟見「個人奮鬥史」　他推斷陳吉仲將更上層樓！

羅力先發找手感　味全退富邦熱身賽2連勝

快訊／雲林台子港海釣「竹筏翻船」1死！船主嗆水溺斃

遭譏用老舊檢查儀成「緝毒漏洞」　高雄關曝流標原因

獨／朱雪璋入獄還喬和解金！狠斷深海閻王腳筋　聘律師只為15萬

2寶爸結紮！要「關雞1週」求醫開證明　原因曝光…辣妻臉紅炸了

52歲楊麗菁PO「濕身比基尼照」！　D級車頭燈超兇…好身材粉看傻

莫迪公開接種「印度國產疫苗Covaxin」：使印度從病毒中解放

協助受高麗菜價影響農民　黃偉哲指示學校午餐採購及協調農會幫忙

萌妹拜拜「香的顏色不一樣」！閨蜜一看傻眼爆粗口　下秒全場笑翻

趙小僑完成「引產手術」　曝過程順利：謝謝大家關心

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

政治熱門新聞

六龜「蜜風鈴蓮霧」棄單有解了！

鳳梨大戰哭喊「被欺負」　名嘴開嗆

林書豪遭戲稱「新冠病毒」　羅智強轟：蘇貞昌丟盡台灣人的臉

林為洲憂「中國禁什麼就吃」：檳榔出口100%仰賴中國...

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

國防部下令：國軍伙食團買鳳梨挺農民

吃鳳梨工作會忙翻？蘇貞昌：別信沒根據的事

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

立委席次變革「最長43年、最多225席」　蘇貞昌曾建議可增至300人

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

陸封殺台灣鳳梨　他曝「民進黨不敢說出口的三個事實」

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

香港泛民47人被控顛覆罪　民進黨：憤慨震驚

更多熱門

相關新聞

台糖挺果農！將採購鳳梨做加工食品、送弱勢　通路增設鳳梨專區！

台糖挺果農！將採購鳳梨做加工食品、送弱勢　通路增設鳳梨專區！

針對鳳梨被中國大陸禁止進口一事，台糖今（1）日也表態力挺台灣果農，宣布將以最大能量，採購鳳梨，作為加工食品，也將在台糖相關通路，增設台灣鳳梨專區。

國道服務區力挺台灣鳳梨　滿額就送

國道服務區力挺台灣鳳梨　滿額就送

鳳梨伯嘆哭不出來　高雄民進黨部號召採購1.2萬台斤

鳳梨伯嘆哭不出來　高雄民進黨部號召採購1.2萬台斤

4萬噸鳳梨無法銷陸　蘇貞昌3方式挺農民

4萬噸鳳梨無法銷陸　蘇貞昌3方式挺農民

台糖鳳梨罐原產地是泰國　林佳新：別掩耳盜鈴

台糖鳳梨罐原產地是泰國　林佳新：別掩耳盜鈴

關鍵字：

蔡政府鳳梨李艷秋

讀者迴響

熱門新聞

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

即／台東17歲少年遺體找到了！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面