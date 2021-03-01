蔡政府鳳梨危機處理　李艷秋列「東方不敗SOP」：民調衝天

▲總統蔡英文。（圖／總統府）



記者黃巈禾／台北報導

中國暫停台灣鳳梨進口，蓮霧訂單也傳出叫停，讓許多果農人人自危，擔心自己成為下一個目標。對此，資深媒體人李艷秋諷刺，其實大家多慮了，因為台灣農業除了有「過豪華餐廳不入的偉人陳吉仲」外，蔡政府在處理危機上還有號稱「東方不敗」的SOP。

李艷秋在臉書列出蔡政府東方不敗SOP：一、搞悲情：仇中、反中、抗中、罵中，拒中天經地義，中國讓利台灣更是天經地義，只要敢收回，就是鴨霸、打壓、欺負台灣人；二、表同心：從總統到民代，爭相排排坐吃果果，這句替代語造詞法最好用，「今天，我們都是台灣農民」，再加一句「我台灣，我驕傲」，在滿滿的台灣價值裡，個人損失一點生意算什麼？三、移焦點：馬上媒體就會鋪天蓋地推出「鳳梨的1000種吃法」，沒學會幾道鳳梨料理，就是不愛台灣。

四、撒銀子：萊豬100億、鳳梨10億，後面蓮霧、釋迦、芒果少說20、30個億，有什麼比花別人錢，解決自己問題更爽的事？五、責在野：不知為什麼，只要搬出前總統馬英九，總統蔡英文就是千古明君；六、會唬爛：馬上成立農產品國家隊，建立國際銷售平台，幸好中國不買，否則沒機會賣給全世界。

李艷秋狠酸，有了這6項SOP，蔡政府諸事圓滿，民調衝天，只不過，好像還有一些小小破綻，比方當台灣出口大陸創新高時，政府不是說「不是台灣依賴大陸，是大陸需要台灣」？怎麼現在就不需要？那個農產品國家隊聽起來很耳熟，不是2016年就成立「台灣國際農業開發有限公司」？蔡英文當時宣布「台農發就是台灣農業的國家隊，要把台灣農產品送到全世界的貨架上」，這家花納稅錢2.4億的公司如今安在？

李艷秋還說，外交部長吳釗燮說要國際購買「自由鳳梨」，這才明白以前銷陸的鳳梨是鐵幕鳳梨，吳釗燮的提議立即被「助日代表」謝長廷打臉，說要日本買鳳梨是賣人情，每年311都感恩台灣的日本，竟然也不要「自由鳳梨」？「有政府會唬爛，只要唬得住，是本事，問題是，讓這套SOP成為東方不敗的，是誰呢？」

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