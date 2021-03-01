高雄民進黨部號召採購1.2萬台斤　85歲鳳梨伯不哭了：一起挺難關

▲高雄市民進黨部採購鳳梨。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

民進黨高雄市黨部響應總統蔡英文「吃鳳梨，挺農民」呼籲，號召市黨部、企業家、餐廳業者拋磚引玉共同向「大樹鳳梨伯」林益農友，一共訂購1萬2台斤，相當於6公噸重以上的鳳梨，希望能為農民盡份心力，而鳳梨伯也親自到場感謝各界幫忙，他也提到，第一時間得知無法進口大陸，「要哭哭不出來，吃不好也睡不好」，希望大家持續幫助農民，一起挺過難關。

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟。（圖／記者吳世龍攝）

民進黨高雄市黨部向「大樹鳳梨伯」預購5000台斤鳳梨，預計分送給資深黨員、家扶中心受扶助家庭、民進黨立委及議員服務處，一起相挺台灣農民。再加上永樂國際拍賣公司郭昶廷董事長、穩記港式飲茶陳志文董事長、郡都建設集團等企業響應，一共認購1萬2千台斤鳳梨，一起做台灣農民最堅強後盾。鳳梨伯也將扮演農友平台角色，將這數量分配給其他農民，一起挺過難關。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟指出，三月開始正是高雄鳳梨盛產期，他知道高雄市長陳其邁已媒合澳洲貿易商與大樹農民簽約，也會到新加坡行銷高雄鳳梨，更將與台南、屏東以及嘉義等縣市合作，把台灣鳳梨品牌推銷到中國以外的市場，以期分散風險。內銷市場部分，全聯、家樂福等大型通路、高雄首選電商平台，以及學校營養午餐選用等獎勵採購方案，也都在推行中，全力減輕農民負擔。

▲「大樹鳳梨伯」嘆剛開始接到消息「要哭哭不出來，吃不好也睡不好」。（圖／記者吳世龍攝）

「大樹鳳梨伯」也出面感謝民進黨高雄市黨部支持台灣農民，鳳梨伯今年85歲，種植鳳梨已有70多年經驗，現在遇上銷路問題，感謝蔡英文總統和行政院長蘇貞昌發動來幫忙銷鳳梨，非常照顧農民，他提及當時一開始獲此訊息時，不知道該怎麼辦，回憶當時「要哭哭不出來，吃不好也睡不好」，希望大家幫忙農民，避免鳳梨農民心血付之一炬。



鳳梨伯提到，目前受到不少幫助，但還沒去計算銷量多少，對於國民兩黨都出手來幫忙鳳梨伯銷售，他也說，買多少都沒關係，可以賣出去就好，價格不要落，也不要讓農民虧錢，大家有飯吃，貸款的錢還得出來就好。

時間對我們來說完全沒用！