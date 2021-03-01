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霸氣女董蓋3700套房吸員工！大學生來就一套「幹到退休就給你了」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸格力電器先前爆出多名高層離職，引發外界對格力「霸氣女董」董明珠留不住人才的質疑。不過，董明珠近日宣布，為了延攬並留下優秀人才，公司將為員工建房，預計今年就會投放3700套房，科技人員一人一套，「只要在格力幹到退休，這套房子就是你的！」

董明珠在接受陸媒採訪時表示，為了吸引人才落戶，格力電器之前就一直有為員工建房的作法，「為什麼這兩年我一定要蓋房？我們今年馬上又要投放3700套人才房，接下來要首先實現科技人員一人一套房，只要大學生來了，就是一套房！」

董明珠也霸氣向人才喊話，「只要在格力幹到退休，這套房就給你了！你還愁甚麼錢？有多少錢花多少錢！有房住了，怕甚麼！」

▼董明珠行事風格豪爽，有「霸氣女董」外號。（圖／CFP）

▲董明珠（圖／CFP）

此外，對於多名公司高層日前離職，董明珠坦言，去年以來公司人事在發生變化，但格力的文化沒有變，「每個人都有自己的目標和選擇，但格力的文化是不會變的。」

董明珠還提到，無論什麼時候，一定是企業為中心的，任何人不能為企業服務了，甚至於破壞性的，必須走人，沒什麼商量，因為志不同道不合，「我確實很想培養一個人，但是我把平台給了你，不能說我天天拉幫你跳，平台讓你自己跳才行。」

董明珠並透露，自己對於接班人的要求之一，是必須要認同格力的文化，「他可能再也沒有他的小家，他只有大家。」

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