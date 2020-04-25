直播帶貨22萬人圍觀僅賣出99萬元　董明珠：效果不佳因網路「卡卡」

▲董明珠直播帶貨首秀因網路「卡卡」，效果未如預期。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

格力電器董事長董明珠昨（24日）晚在抖音上獻出直播「處女秀」，向觀眾介紹格力總部、產品，順道加碼「賣貨」。不過，由於直播時網絡卡頓及沒有特別優惠的產品，第一次帶貨只賣出了23萬元人民幣（約99.9萬元新台幣）。對此，董明珠表示，主要是介紹產品讓消費者瞭解，誠信和產品質量很重要。

▲格力電器董事長董明珠與抖音名人「小小莎老師」在格力總部直播。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，董明珠曾在央視財經節目中表示，為了不讓銷售人員失業，要「堅持線下」，讓外界以為「格力不做直播帶貨」。不過，董明珠在24日晚間親自上陣和抖音名人「小小莎老師」在格力總部直播，向觀眾展示格力的家電、機器人和醫療設備。

據悉，這場直播最高在線人數近22萬，累計觀看人數達431.78萬，獲得音浪打賞340.73萬（約34萬元人民幣），數度衝上抖音直播小時榜榜首。由於直播時網速不佳，卡頓的時候，線上觀看人數可以從15萬瞬間掉至4萬人，也引起不少網友揶揄，「格力總部的網路是3G嗎？」

▲格力電器董事長董明珠直播帶貨首秀。（圖／翻攝抖音）

最後，董明珠的直播首秀，共上架38種商品，銷售了258件，銷售額23.25萬元（人民幣，下同）。對此，董明珠表示，效果不佳一方面是因為網絡卡頓，可能影響很多網友的心情，另外，她主要是介紹產品讓消費者瞭解，誠信和產品質量很重要。

董明珠強調，很多人衝著直播帶貨買回來的產品，最後扔一邊不用了，「我們不能認為年輕人只是追求時尚，年輕消費者慢慢會成為主宰世界的力量，他們對品質的要求也是不會放棄的。」

