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霸氣女董座變身超級帶貨王！　直播僅3個半小時「吸金逾40億」

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▲董明珠（圖／CFP）

▲董明珠。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，「直播帶貨」成為熱門銷售方式！有霸氣女董座之稱的格力電器董事長董明珠，1日上午在「格力健康新生活」直播活動中，僅用了3小時25分就實現10億元（人民幣，下同，約新台幣43億元）的銷售成績，再創新高紀錄。

▲董明珠直播帶貨首秀因網路「卡卡」，效果未如預期。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲董明珠直播帶貨首秀效果未如預期。（圖／翻攝澎湃新聞）

綜合陸媒報導，董明珠4月25日在抖音上獻出直播「處女秀」，向觀眾介紹格力總部、產品，順道加碼「賣貨」。不過，由於直播時網絡卡頓及沒有特別優惠的產品，第一次帶貨只賣出了23萬元（約新台幣99.9萬元）。

不過，董明珠沒有氣餒，並在接下來的直播中調整了話術。在6月1日的上午10時啟動的「格力健康新生活」品牌日直播活動上半場中，銷售額在開播3小時25分後突破10億元，其中僅「董明珠的店」就佔了超過7.87億元，創下大陸家電行業直播帶貨史上最高成交紀錄。

▲▼董明珠直播。（圖／翻攝自秒拍）

▲董明珠6月1日的直播。（圖／翻攝自秒拍）

此次「六一直播」也是董明珠開啟的第4場線上帶貨，不同的是，作為格力電器和董明珠探索中國製造新零售未來的一次嘗試，她率領了大陸3萬家門店和6大平台，進行線上線下同步直播，並與王自如、任泉、李海川等嘉賓同台互動。

談及最近幾場直播，董明珠坦言，「我的感受就是賣得越多越高興。第一次，我們在硬體上準備不夠充分；第二次賣了3個多億；第三場賣了7個多億；今天這場，截至目前已經超過10個億。創新是企業的生命力，能夠支撐起來的是格力的9萬員工。我們現在感覺產品供不應求，人手不夠，可能還要繼續招工。」

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