中國最具影響力商界女性　董明珠蟬聯、瑞幸咖啡錢治亞狼狽離榜

▲格力電器董事長、總裁董明珠。（圖／CPF）



記者蔡紹堅／綜合報導

《財富》12月2日發布「2020年中國最具影響力的商界女性」榜單，珠海格力電器總裁董明珠位列榜首，其次為長城汽車總裁王鳳英、百勝中國首席執行官屈翠容。此外，《財富》今年也首次評選「中國最具影響力的商界女性未來榜」，淘寶主播薇婭、網紅李子柒都上榜。

《財富》今年所發布的「2020年中國最具影響力的商界女性」榜單與去年並沒有太大不同，董明珠與王鳳英仍位列前兩名，第三名則從恒力集團的副董事長范紅衛，變為百勝集團的首席執行官屈翠容。

值得注意的是，瑞幸咖啡首席執行官錢治亞去年曾經風光入榜，但在今年爆發了財報造假事件之後，錢治亞已從榜單上消失。

▼瑞幸咖啡去年風光在美股那斯達克上市，錢治亞在時代廣場四號開心留影。（圖／NASDAQ）



《財富》今年也首次評選「中國最具影響力的商界女性未來榜」，由微軟SharePoint及Teams中國區經理梁戈碧位列第一，倫敦政治經濟學院經濟學副教授金刻羽、InMobi高級副總裁分列第二、第三，淘寶主播薇婭、網紅李子柒也都上榜。

《財富》指出，在商業世界中，有越來越多表現卓越的女性領導者在不斷衝破因為性別而產生的天花板或邊界，獲得更為廣闊的事業空間，同時為世界做出令人矚目的貢獻。

《財富》表示，特別需要提及的是，今年在應對新冠肺炎疫情這一黑天鵝事件的過程中，同樣有許多女性領導者表現出了令人驕傲的智慧、勇氣和堅持，「我們以這份榜單向她們致敬。」

▼李子柒拍攝了許多農村生活影片，爆紅之後自創品牌販賣食品。（圖／翻攝自YouTube／李子柒 Liziqi）

