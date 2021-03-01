農委會：鳳梨和柚子出口到大陸以外市場成長164％、147％

▲農委會表示，多項重要外銷農產品出口量值顯著成長，分散市場成果逐漸展現。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸今（1日）起暫停進口台灣鳳梨，農委會特別發出聲明表示，為了降低農產品外銷過度集中單一國家的風險，積極輔導業者開拓新市場，且近年來多項重要外銷農產品出口量值顯著成長，分散市場成果逐漸展現，其中鳯梨、蓮霧及柚子等出口到大陸以外市場成長164％、77％及147％。

農委會說明，針對不同目標市場提供海外拓銷獎勵、輔導公協會參加重要展會、在新興市場通路舉辦台灣農產節活動、在新加坡等重要目標國家超市設置台灣農產品專區，以及協助業者取得清真認證以開拓穆斯林市場等。以水果為例，農委會指出，台灣生鮮水果近3年每年平均外銷約9萬1千公噸，其中出口大陸占約80％。為避免市場過於集中，持續輔導業者努力經營其他市場，109年水果外銷香港、日本、韓國、美國等市場較108年成長68％、37％、75％、210％，在個別品項方面，鳯梨、蓮霧及柚子等出口到中國大陸以外市場也成長164％、77％及147％。

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農委會表示，積極推動優質國產農產品外銷，除了設置外銷供果園及集團產區以外，並成立外銷平台及產業策略聯盟，積極促成與各國進口業者及行銷通路的合作，並已有顯著成果。以鳳梨為例，109年臺灣鳳梨輸日2160公噸，創歷史新高，今年可望再創佳績，另經過多年努力突破澳洲檢疫障礙，台灣去冠芽鳳梨已可銷往澳洲。